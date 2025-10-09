Fruges rinasce dopo l’alluvione. Nuovo campo da gioco e torri faro

Un campo da gioco polivalente proprio di fianco alla scuola elementare (che ne usufruirà), le torri faro del campo da calcio e vari interventi sparpagliati su tutto il territorio comunale. Taglio del nastro ieri a Fruges, frazione di Massa Lombarda, alla presenza del commissario straordinario per la ricostruzione dopo l’alluvione del maggio 2023, Fabrizio Curcio, che ha tenuto a sottolineare la propria presenza anche se "i fondi con cui sono state realizzate tutte queste cose non vengono dalla struttura commissariale". Sì, perché il campo da gioco, le torri faro e gli altri interventi sono stati finanziati dalla Fondazione Francesca Rava di Milano, grazie all’aiuto delle donazioni raccolte e dell’intervento diretto, a livello economico, della Q8. "La mia presenza qui vuole sottolineare proprio come insieme, istituzioni, privati e volontari, possiamo realizzare tutto questo – ha sottolineato il commissario Curcio –. Siamo tutti fondamentali: le istituzioni non possono arrivare fin dove arrivano i volontari e loro sarebbero meno efficaci senza la struttura delle istituzioni".

Mentre le istituzioni si sono susseguite sul palco per manifestare la propria soddisfazione nell’essere riusciti a restituire al territorio una parte di quelle strutture che erano andate perse o danneggiate durante l’alluvione del 2023, il campo polivalente era già pieno di bambini che giocavano. Proprio questa presenza di quello che "è il presente della nostra comunità", come ha sottolineato il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi, ha emozionato i presenti, a partire proprio dal commissario Curcio, che ha voluto rimarcare come tutto ciò fosse possibile grazie alla Fondazione Francesca Rava e alla collaborazione che questa ha intrapreso con la struttura della Protezione civile sin dal 2010. Una presenza che nel territorio ha portato alla apertura di due centri diurni per bambini fragili a Lugo e a Bagnacavallo, oltre alla prossima realizzazione di una struttura polivalente a Traversara. La fondazione Francesca Rava è nata nel 2000 a Milano e da allora opera in soccorso ai bambini di tutto il mondo. Lo ha fatto e sta continuando a farlo ad Haiti così come in centro Italia a seguito del terremoto.

La cerimonia di ieri ha valorizzato le anime che compongono il tessuto sociale della Romagna, soprattutto di fronte a una tragedia come quella dell’alluvione: oltre alle istituzioni erano presenti anche le associazioni di volontariato come la protezione civile e i ragazzi di via Angiolina che, tra l’altro, sono stati il punto di congiunzione tra la Fondazione e il territorio proprio nei giorni della tragedia. A ricordare quei momenti, anche se non vissuti in prima persona, in quanto non era ancora presente a Ravenna, anche il prefetto, Raffaele Ricciardi, che ha ripreso le parole del sindaco e del commissario sottolineando come "insieme, istituzioni e volontari, pubblico e privato, possano raggiungere gli obiettivi che si prefiggono".

m.b.