Frugesport, prove di fuga

Prove di fuga per la Frugesport che ha quattro punti di vantaggio nel girone G di Prima Categoria. Domani ospiterà il Savio, secondo a quattro punti di distacco , nel big match di giornata: sarà anche la disfida dei bomber con il capocannoniere del raggruppamento, Zuccarino (11 gol) che se la vedrà con Antonellini del Savio, staccato di una sola marcatura dal rivale. Un successo dei gialloneri, ovviamente, aprirebbe un solco importante col Savio ma anche il San Vittore, l’altra seconda, ha una gara impegnativa, tra le mura amiche col Pianta, che segue a quattro i punti i rivali cesenati.

Inizia già oggi, invece, la battaglia in coda col Real Fusignano, reduce dall’ottima vittoria di una settimana fa con la Polisportiva 2000, che ospita il Modigliana. Tutte ravennati le ultime cinque della graduatoria: detto del Real Fusignano, il Fosso Ghiaia giocherà a Meldola mentre sono tutti da vivere, con in palio punti fondamentali per la salvezza, i derby tutti bizantini Santagata Sport-Polisportiva. 2000 e Savarna-Azzurra Romagna, con i padroni di casa ormai lontani dalla zona pericolosa ma anche dai playoff.

Nel girone E, invece, la Virtus Faenza vuol rientrare pienamente nella corsa playoff ma per farlo deve assolutamente fare punti a Castel del Rio contro una formazione in lotta per evitare i playout.

Ecco infine il programma dettagliato della diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria (in campo alle ore 14,30). Girone G: Real Fusignano-Modigliana (ore 15). Domani: Edelweiss-S. Sofia, Frugesport-Savio, Meldola-F. Ghiaia, S. Vittore-Pianta, Santagata Sport-Pol. 2000, Savarna-A. Romagna, Sp. Predappio-Carpena.

La classifica: Frugesport 40; S. Vittore, Savio 36; Edelweiss, Pianta 32; Carpena 28; Modigliana 26; Savarna 24; Sp. Predappio, Meldola 22; S. Sofia 21; A. Romagna 16; F. Ghiaia 13; R. Fusignano 12; Pol. 2000, Santagata Sport 10. Girone E: R. Casalecchio-La Dozza (ore 15). Domani: C. del Rio-Virtus Faenza, Ceretolese-S. Benedetto, C. S. Pietro-Porretta, Pontevecchio-Petroniano, S. Imolese-Utd. Montefredente, T. Pedagna-Dozzese, Valsetta-Basca. Classifica: Petroniano 38; S. Benedetto, T. Pedagna 33; Valsetta 28; Ceretolese 25; Basca, Virtus Faenza 24; La Dozza 23; Dozzese, C. S. Pietro 22; R. Casalecchio 21; S. Imolese, Pontevecchio 19; C. del Rio, Utd. Montefredente 16; Porretta 6.

u.b.