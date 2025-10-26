Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Ravenna
Fruit Modena group entra in Agrintesa
26 ott 2025
DAMIANO VENTURA
Cronaca
Fruit Modena group entra in Agrintesa

La fusione di Fruit Modena Group in Agrintesa è realtà: con l’assemblea straordinaria di Faenza del 24 ottobre si è infatti concluso il ciclo di sei incontri territoriali che ha deliberato ufficialmente l’operazione. Un’aggregazione che porta il catasto ortofrutticolo della cooperativa a 10.500 ettari a cui si aggiungono 7.300 ettari di vigneto. L’assemblea, alla presenza dell’assessore all’Agricoltura dell’Emilia-Romagna Alessio Mammi, ha approvato una delle più importanti operazioni di aggregazione cooperativa - che avrà effetti giuridici a partire da gennaio 2026 - dell’ortofrutta emiliano-romagnola.

La collaborazione tra le due realtà era già in corso dal mese di maggio, con una cogestione del prodotto e un’integrazione gestionale e commerciale progressiva, a conferma di una visione comune e di una strategia condivisa avviata da tempo e costruita su radici comuni: le due cooperative, infatti, sono socie della stessa Organizzazione di Produttori, Apo Conerpo, e fra le fondatrici del Consorzio Opera la Pera, riferimento nazionale della filiera pericola.

Fruit Modena Group, realtà specializzata nella produzione e lavorazione di pere con un catasto di oltre 1.100 ettari e moderne strutture dedicate, porta in dote una consolidata esperienza su questo frutto.

Agricoltura