Fruit Modena group entra in Agrintesa

La fusione di Fruit Modena Group in Agrintesa è realtà: con l’assemblea straordinaria di Faenza del 24 ottobre si è infatti concluso il ciclo di sei incontri territoriali che ha deliberato ufficialmente l’operazione. Un’aggregazione che porta il catasto ortofrutticolo della cooperativa a 10.500 ettari a cui si aggiungono 7.300 ettari di vigneto. L’assemblea, alla presenza dell’assessore all’Agricoltura dell’Emilia-Romagna Alessio Mammi, ha approvato una delle più importanti operazioni di aggregazione cooperativa - che avrà effetti giuridici a partire da gennaio 2026 - dell’ortofrutta emiliano-romagnola.

La collaborazione tra le due realtà era già in corso dal mese di maggio, con una cogestione del prodotto e un’integrazione gestionale e commerciale progressiva, a conferma di una visione comune e di una strategia condivisa avviata da tempo e costruita su radici comuni: le due cooperative, infatti, sono socie della stessa Organizzazione di Produttori, Apo Conerpo, e fra le fondatrici del Consorzio Opera la Pera, riferimento nazionale della filiera pericola.

Fruit Modena Group, realtà specializzata nella produzione e lavorazione di pere con un catasto di oltre 1.100 ettari e moderne strutture dedicate, porta in dote una consolidata esperienza su questo frutto.