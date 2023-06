"Frutta, salvo solo il 20% della produzione"

"Come da previsioni, le produzioni di drupacee (pesche,nettarine, albicocche e susine) si stanno confermando bassissime. Basti pensare che stiamo raccogliendo poco più del 20% di una produzione normale, per fortuna con un buon calibro sia di albicocche, ma anche di pesche e nettarine". Non è certo esaltante lo scenario che Giancarlo Minguzzi, presidente Fruitimprese Emilia Romagna e n.1 di OP Minguzzi di Alfonsine, descrive riguardo l’avvio, nella nostra regione, della campagna frutticola estiva. "Il resto delle zone produttive italiane – aggiunge l’imprenditore – mi risultano avere produzioni pressochè normali, per cui i prezzi, specialmente per pesche e nettarine, saranno molto simili a quelli, non esaltanti, del 2022. Sappiamo già che le produzioni di pere saranno scarse, mentre quelle delle mele saranno normali e anche di buon calibro, grazie alle abbondanti piogge primaverili. Per il kiwi ci attendiamo anche una buona qualità anche se a scapito di una produzione inferiore rispetto al 2022. Ai danni da maltempo si aggiungono quelli per l’alluvione di maggio che faranno morire per asfissia le radici degli alberi da frutto rimasti troppo a lungo sott’acqua: motivi per cui valutiamo una perdita di oltre 100 ettari di frutteti solo per la nostra OP". Giuseppe Minguzzi è il titolare di ‘Terredure’, azienda individuale colpita dall’alluvione, situata in via Lunga Inferiore nella frazione lughese di Belricetto. Anche questa piccola realtà di produzione di mele, pere, pesche, albicocche, ciliegie, prugne, cocomeri e meloni oltre a ortaggi non è stata risparmiata dall’alluvione, nel caso specifico a seguito della rottura, all’altezza di Cà di Lugo, degli argini del Santerno. "Gli effetti – racconta – sono stati terribili, vanificando anni di lavoro. In casa c’erano circa 140 centimetri d’acqua, mentre all’esterno il livello aveva raggiunto i due metri, sommergendo tutte le colture. Non si è salvato praticamente nulla. Nonostante tutto non ho alcuna intenzione di arrendermi". Dopo aver svolto l’attività di artigiano edile, nel 2007 Giuseppe Minguzzi acquistò quattro ettari di terreno, demolendo l’annessa porcilaia e realizzando una sorta di rustico nel quale da 4 anni si trasferisce (l’uomo risiede a Fusignano) da circa metà marzo fino alla conclusione dei raccolti.

"Una decisione – spiega – che ho preso dopo aver ricevuto diverse visite dai ladri". Tornando ai catastrofici effetti dell’alluvione, racconta che "oltre alla mobilia, all’attrezzatura e ad ogni genere di oggetti e materiali presenti nel rustico, a finire sott’acqua sono state due idropulitrici, una macchina segalegna, un generatore, una saldatrice e cinque vecchi ma ancora efficienti trattori. Mezzi agricoli, questi ultimi, che grazie al prezioso aiuto di un amico, sono per fortuna riuscito a ripristinare. Purtroppo non ho più notizia di uno dei miei tre gatti. Gli altri due si sono salvati: uno si è arrampicato su un albero restandovi per alcuni giorni; era talmente impaurito che per recuperarlo ho richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco".

Come è facile immaginare, i danni più consistenti sono relativi alle colture: "Ho perso circa il 90% del raccolto. Come se non fossero bastate le grandinate e le gelate tardive, questa è stata un’ulteriore mazzata che ha messo in ginocchio la mia e tantissime altre realtà aziendali del territorio. Mi sto avvalendo della consulenza di un tecnico che, a conclusione delle perizie, quantificherà i danni, che ritengo che possano complessivamente oscillare tra i 220 e i 250mila euro. Non pretendo un solo centesimo in più di quello che mi spetta. Resta però il fatto che i ristori dovranno essere per tutti equi e rapidi". In attesa di vedere una spiraglio di luce in fondo al tunnel, Giuseppe ha rispolverato un hobby, quello del caricaturista, che in passato, grazie anche ad un libro pubblicato e a due mostre allestite nella ‘sua’ Fusignano, gli ha regalato delle soddisfazioni: "In attesa di tempi migliori, non nascondo di aver bisogno di guadagnare qualcosa. Propongo quindi le mie caricature e i miei ritratti".

