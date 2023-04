"Frutta, scenario disastroso dopo le gelate"

"Siamo solo agli inizi della stagione, ma lo scenario relativo in particolar modo alla frutticoltura è da considerarsi disastroso". Poche ma significative le parole con cui Federico Tamburini, dottore in Agraria nonchè imprenditore agricolo e proprietario di terreni in via Reale, in territorio comunale alfonsinese a una manciata di chilometri da Voltana, traccia un primissimo bilancio del comparto agricolo. A provocare ingenti danni, come detto soprattutto alle piante da frutto, è stata la gelata che si è registrata nella notte tra il 5 e 6 aprile scorsi, quando nelle extra urbane del conselicese, nelle campagne a nord di Lugo e nel territorio comunale di Massa Lombarda e Sant’Agata, la colonnina di mercurio, complici il cielo sgombro da nubi e l’assenza pressochè totale di ventilazione, scese fino a quasi quattro gradi sottozero.

Tamburini, quali sono le colture maggiormente coinvolte?

"Partirei senz’altro con le albicocche e in particolare con quelle precoci, che sono state decimate dal freddo, registrando danni quasi totali. Effetti deleteri pure per le nettarine, con danni tra l’80 e il 90%, mentre per le pesche comuni si stimano danni tra il 50 e il 60%".

E le pere?

"Seppur al momento difficilmente quantificabili, si prospettano danni consistenti anche in questo caso, in particolare per la varietà ‘Abate’. Per avere però un quadro più chiaro della situazione si dovrà attendere ancora una decina di giorni, verificando se la percentuale di fiori che doveva essere ancora fecondata avrà subìto uno stress dovuto alle gelate".

Si registrano danni anche ai susini?

"Note dolenti arrivano anche per le prugne, anche se varietà di origine europea come le ‘Stanley’ si sono difese".

Ci sono altre colture danneggiate dalle gelate?

"Considerando ad esempio i pomodori, chi aveva già effettuato i primi – ad onor del vero non tantissimi – trapianti, dopo la gelata dello scorso 6 aprile dovrà ripiantarli".

E che mi dice dei vigneti?

"La vite si è difesa. Gli effetti della gelata tardiva hanno mediamente riguardato il 10-15% dei nuovi tralci, non comportando quindi un importante danno alla produzione".

A tutto ciò si aggiunge il problema della siccità…

"La carenza di precipitazioni è sotto gli occhi di tutti. Tuttavia, nei casi in cui si abbia la possibilità di coltivare terreni situati nei pressi di canali di irrigazione, la disponibilità di acqua non manca e, pur dovendo sostenere un costo, per fortuna si riesce in un qualche modo a supplire".

In conclusione, per Tamburini, "il quadro è alquanto preoccupante, per non dire disastroso. E pensare che siamo solo in aprile! C’è davvero da mettersi le mani nei capelli". Senza dimenticare le inevitabili ripercussioni sulle realtà di lavorazione e di trasformazione le quali, non potendo disporre di una quantità di prodotto sufficiente, si vedono aumentare i costi fissi.

Luigi Scardovi