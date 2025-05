Fruttagel, fatturato in leggero aumento che si attesta sui 156 milioni

Il mercato non corre ma Fruttagel tiene il passo. Il fatturato 2024 dell’azienda di Alfonsine - specializzata nella lavorazione di frutta fresca per la produzione di succhi di frutta, surgelati, passate di pomodoro, cereali e legumi in scatola grazie al lavoro di oltre 800 addetti tra Alfonsine e Larino (Campobasso) - si è attestato a 156 milioni di euro, e tale risultato si conferma equivalente all’esercizio 2023 (circa un milione in più) come è emerso dall’assemblea della società che si è tenuta ieri.

Nel 2024, il mercato italiano dei derivati del pomodoro, dei succhi e delle bevande a base di frutta, delle verdure surgelate e delle bevande vegetali ha continuato ad essere influenzato da diversi fattori economici e geopolitici, tra cui la guerra in Ucraina. Questo ha influenzato le abitudini di consumo delle famiglie italiane, che hanno dovuto affrontare una maggiore spesa per beni essenziali, potenzialmente riducendo l’acquisto di prodotti considerati meno indispensabili.

Tuttavia, segmenti come le bevande vegetali e le verdure surgelate hanno mostrato una crescita sostenuta, indicando una tendenza verso scelte alimentari percepite come più salutari e sostenibili. Questo mercato, come altri comparti alimentari, è sempre più interessato dai trend legati al benessere e al salutismo. Proprio in relazione a questo, il segmento "senza zuccheri aggiunti", "zero zuccheri aggiunti" e "free from" e "rich from" è l’unico che mostra performance positive a discapito delle formulazioni standard.

"In questa logica, oltre alla proposta di bevande di frutta differenziate per target a nostri marchi proprietari Almaverde Bio e Il Giardino dei Sapori, abbiamo sviluppato – spiega il presidente di Fruttagel Stanislao Fabbrino - anche la proposta a marchio del distributore. Così pur con volumi in calo del 6% abbiamo fatto registrare un aumento del +6% a valore". Anche i vegetali surgelati e le specialità salate hanno evidenziato una crescita nei consumi domestici, rispettivamente del +0,5% e del +2,4%.

Questa dinamica rispecchia il cambiamento nei ritmi di vita degli italiani, che cercano soluzioni alimentari veloci ma di qualità, senza rinunciare al gusto e all’equilibrio nutrizionale. Il fatturato di Fruttagel conferma questo trend con un + 4% a valore e volume rispetto al 2023. Per Fruttagel il settore del surgelato ha un peso importante nel fuori casa del 35% del totale del fatturato attraverso i propri marchi e a marchio del distributore, con un incremento del 8% a valore.

Il fatturato biologico Fruttagel 2024, pari a 36,7 milioni si mantiene stabile nel retail e in crescita nel canale fuori casa rispetto il precedente esercizio e pesa circa il 24% del proprio fatturato totale.

Giorgio Costa