Fuga a folle velocità Condannato e rilasciato

Un anno e quattro mesi per la resistenza a pubblico ufficiale, assolto per il tentativo di furto di una pistola ad uno degli agenti. Divieto di dimora nella provincia di Ravenna, a fronte di una richiesta della procura del carcere e di una condanna a quattro anni. Questo l’esito del processo a carico di Daniele Halilovic, il 31enne originario di Faenza e formalmente residente a Roma che una settimana fa si è reso protagonista di una folle fuga in automobile per le strade della città, con quattro minori a bordo, strade imboccate contromano e speronamenti di altri veicoli. All’indomani dell’arresto, prima dell’udienza di convalida, vi erano state tensioni davanti al tribunale dovute alla presenza dei familiari. L’uomo era difeso dall’avvocato Bruno Salernitano.

La polizia locale era intervenuta nel pomeriggio del 12 luglio nel parcheggio del supermercato Lidl di via Romea, dopo la segnalazione di camper intenti ad abbandonare rifiuti. Poco dopo, all’altezza del vicino Conad, gli agenti erano sono stati avvicinati da un uomo in scooter il quale riferiva come pochi istanti prima un uomo alla guida di una Fiat Doblò scura, lungo le strade limitrofe avesse messo in atto una serie di manovre pericolose con sorpassi azzardati e circolazione a zig zag, persino sui marciapiedi. Poco dopo quel Doblò era stato avvistato nel parcheggio del primo supermercato e, alla vista della pattuglia, aveva ripreso la marcia. Un altro passante aveva riferito di aver visto, poco prima, il conducente di quel mezzo scendere e tagliare gli pneumatici di un’auto in sosta. Da qui era partita la caccia all’uomo, durata parecchi minuti, con un inseguimento ad alta velocità e il Doblò in fuga in direzione di Ponte Nuovo, urtando due motociclisti all’altezza della rotonda delle tartarughe.

Più volte gli agenti gli avevano imposto l’alt, senza successo, cosa che rese necessario l’intervento di altre pattuglie per porre fine a quella fuga che stava mettendo a rischio la pubblica incolumità.

Una volta fermato, il 31enne si era scagliato contro gli agenti e, secondo l’accusa, aveva cercato di sottrarre a uno di questi la pistola che aveva riposto in fondina. Per immobilizzarlo si era così reso necessario l’utilizzo dello spray urticante. A bordo con lui, emerse, c’erano quattro minorenni e la moglie, che pure avrebbe cercato di ostacolare l’intervento degli agenti.