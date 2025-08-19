Fuga a folle velocità e martello contro i militari

Una fuga folle, a velocità da autostrada lungo una strada provinciale piena di traffico domenicale, con il rischio concreto di trasformare la serata in una tragedia. È quanto accaduto domenica 17 agosto, intorno alle 21, alla periferia di Massa Lombarda, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo hanno intercettato una Nissan Juke grigia con quattro uomini a bordo. L’auto procedeva a bassa velocità lungo via Ravenna, una zona residenziale e poco illuminata, mentre gli occupanti scrutavano le abitazioni circostanti. Un atteggiamento sospetto, che ha spinto i militari a seguirli e ad intimare l’alt. Il conducente ha inizialmente accennato a fermarsi, salvo poi riprendere bruscamente la corsa imboccando via Santa Lucia, arteria di collegamento tra le province di Ravenna e Bologna.

La fuga è stata immediatamente pericolosa: con lampeggianti e sirene accese, i carabinieri hanno inseguito la Nissan che zigzagava a destra e a sinistra, sfiorando gli altri veicoli e raggiungendo punte di 160 km/h in un tratto con limite a 50. In quelle ore la strada era particolarmente trafficata per il rientro dal mare dei vacanzieri: il rischio di incidenti gravissimi, secondo gli inquirenti, è stato concreto.

Dopo circa due chilometri, i fuggitivi hanno inchiodato improvvisamente. Dalle portiere sono scesi i quattro uomini, tutti con guanti da lavoro indossati: tre si sono dileguati nei campi circostanti, mentre il quarto – identificato come Paulin L., albanese di 40 anni, con precedenti per rapina, stupefacenti, lesioni e anche sequestro di persona – ha affrontato i militari brandendo un grosso martello in ferro lungo 80 centimetri. Con quel gesto ha tentato di guadagnare tempo per consentire ai complici di fuggire. L’uomo si è poi dato a sua volta alla fuga a piedi, gettando via l’arma, poi recuperata. Inseguito per circa trecento metri, è stato raggiunto da due carabinieri: ne è nata una violenta colluttazione, durante la quale l’arrestato ha colpito con gomitate e calci, prima di essere definitivamente immobilizzato e condotto in caserma. Portato ieri mattina davanti al giudice Piervittorio Farinella, difeso dall’avvocato Luca Donelli, Leka ha visto convalidare l’arresto. Come richiesto dalla Procura – titolare del fascicolo il pm Silvia Ziniti, in aula il viceprocuratore Simona Bandini – il magistrato ha disposto la custodia cautelare in carcere e il processo inizierà a settembre. L’uomo risponde di resistenza a pubblico ufficiale e risulta inoltre indagato a piede libero per porto abusivo d’arma bianca, in riferimento al martello metallico utilizzato per minacciare i militari. Restano invece ricercati i tre complici che sono riusciti a far perdere le proprie tracce nella campagna di Massa Lombarda. La prontezza dei carabinieri ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche. La fuga ad altissima velocità lungo una strada trafficata, le manovre spericolate e l’uso di un’arma contro gli agenti restituiscono la misura di una serata che avrebbe potuto finire in tragedia.

Lorenzo Priviato