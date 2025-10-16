Folle fuga in Bmw nella notte: voleva incendiare un’auto. Scoperto, investe un uomo

Ravenna, 17 ottobre 2025 – È successo tutto in pochi attimi. Attimi di follia che hanno innescato un dramma che ha sconvolto la tranquilla sera di Porto Corsini, con un uomo investito e ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Il fatto è avvenuto ieri sera poco dopo le ore 21. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute sul posto, un uomo è arrivato a bordo della sua auto, una Bmw, in via 6 dicembre del lido. Aveva un’intenzione chiara: bruciare un’auto, per non si sa quale motivo. Infatti è sceso dalla sua Bmw con una bottiglia piena di benzina ma proprio mentre stava preparandosi ad incendiare l’auto è uscito di casa il padre del proprietario del mezzo.

Ne è nata inevitabilmente una discussione al culmine della quale l’aspirante piromane salito sulla sua Bmw ed è partito a tutta velocità investendo in pieno il padre del proprietario dell’auto.

Non si sa ancora se l’abbia travolto volutamente o nella foga del momento. Fatto sta che l’uomo non si è fermato e ha fatto perdere le proprie tracce, dileguandosi nella notte..

Subito è scattato l’allarme. Sul posto è arrivata l’elimedica del 118 che vista la gravità delle condizioni del ferito lo ha trasportato all’ospedale ’Bufalini’, dove ora è ricoverato.

Simultaneamente sono giunti sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Gli uomini dell’Arma che, coordinati dal pm di turno Angela Scorza, hanno sentito i testimoni e guardato se ci sono nelle case vicine del telecamere fisse che possano aver ripreso la scena, per far luce sulla dinamica dell’incidente.

Intanto si era aperta la caccia all’uomo: l’investitore ieri sera era ricercato in tutta la provincia.

a.d.