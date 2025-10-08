Fuga di gas ed esplosione. Palazzina sventrata, in quattro a processo

Sono stati sentiti i primi testi dell’accusa, compresi due operai: il primo aveva ricevuto la commissione e l’altro aveva eseguito la prima parte dei lavori. A prendere la parola in aula, anche l’ispettore di polizia che fece il primo sopralluogo, un ingegnere dei vigili del fuoco e un ispettore della medicina del lavoro. La prossima volta verranno ascoltati i testi delle parti civili.

Si è aperta così ieri mattina l’istruttoria del processo per l’esplosione che nel primo pomeriggio del 27 settembre 2022 aveva deturpato la palazzina al civico 18 di via Calatafimi sulla quale erano in corso lavori di manutenzione straordinari. Tre le parti civili: tutti proprietari di appartamenti. Del resto nel bilocale al primo piano era venuta giù buona parte della muratura esterna. Ripercussioni altrettanto pesanti le avevano subite i solai e le pareti portanti. Il fatto che in quel momento gli operai fossero fuori cantiere - forse di ritorno dal pranzo - aveva evitato un incidente di portata ben superiore. In totale sono quattro gli imputati a vario titolo di incendio e disastro legati a condotte colpose e indipendenti. Sono difesi dagli avvocati Ermanno Cicognani, Luca Donelli, Alberto Spizuoco e Gianmaria Mosca. Circa le cause della deflagrazione, i sospetti della polizia si erano sin dal primo momento canalizzati verso una possibile fuga di gas. La squadra Mobile - coordinata dal pm Angela Scorza - aveva poi acquisito i dati sui consumi del metano verificando in effetti una impennata nelle ore precedenti allo scoppio. La successiva consulenza tecnica affidata dalla procura all’ingegnere faentino Carlo Dall’Oppio, aveva piazzato il resto dei tasselli restituendo il quadro accusatorio generale. Nel dettaglio, il primo indagato - un operaio 53enne - è accusato di avere omesso di installare i necessari tappi filettati sulla tubatura in rame una volta smontata la caldaia che si trovava in cucina.

Per il 56enne direttore e progettista dei lavori, l’accusa è quella di non avere sufficientemente sorvegliato il cantiere con particolare riferimento all’impianto del metano. Il 54enne coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non avrebbe indicato nello specifico piano di sicurezza e coordinamento, le misure necessarie dinnanzi a un rischio di interferenza tra diverse lavorazioni in corso in uno stesso cantiere: nel nostro caso, il cappotto termino esterno e gli impianti del gas. Da ultimo il 48enne legale rappresentante della srl impegnata per la caldaia è accusato sempre in relazione ai tappi filettati.

Andrea Colombari