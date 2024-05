“Uscite subito, c’è una fuga di gas”: l’ennesima truffa a due anziani

Ravenna, 15 maggio 2024 – “Uscite subito, qui c’è una fuga di gas”. E per rendersi più credibile ha anche spruzzato qualcosa, simulato l’odore e il rumore: e invece non appena i due anziani sono corsi fuori spaventati lui ha aperto il congelatore, preso su contanti e gioielli che aveva fatto riporre alla coppia per “metterli al sicuro” e si è dileguato.

L’ennesima truffa ai danni di una coppia di anziani è avvenuta ieri a San Pietro in Trento. “È successo verso l’ora di pranzo – racconta la figlia –. Un uomo col cartellino di Hera attaccato al giubbotto ha suonato il campanello dicendo che doveva fare la lettura del contatore. Ogni tanto passano: non si sono insospettiti. L’hanno portato fino al contatore, in giardino, e sono tornati in casa”. E poi l’uomo ha detto che c’era una fuga di gas: “Ha bussato mentre pranzavano dicendo di aver rilevato del gas nelle tubature dell’acqua e che doveva fare dei controlli dentro casa. Loro si sono spaventati. Poi lui ha detto di prendere il portafoglio ed eventuali gioielli e di chiuderli nel congelatore per proteggerli. Mia madre a quel punto ha chiesto cosa c’entrasse il congelatore col gas, e lui ha detto che lì sarebbero stati protetti. E si è fidata”.

Subito dopo aver messo ’al sicuro’ oro e soldi, ecco rumori e odori strani: “Mia mamma ha sentito degli scoppiettii, hanno iniziato tutti e due a tossire e si sono sentiti poco bene: l’uomo li ha accompagnati all’esterno – prosegue la figlia –. Evidentemente aveva qualcosa, tipo una bomboletta. Lui è rientrato mentre loro erano da soli in giardino, e dopo poco è uscito dicendo che sarebbe tornato dopo 20 minuti con una squadra di operai per risolvere il problema”.

Naturalmente nessuno si è più visto: “I miei hanno chiamato spaventati per la storia del gas, ma io ho capito subito cos’era successo e ho contattato i carabinieri. Allora mia madre ha controllato nel congelatore: c’era ancora il portafoglio ma senza contanti all’interno. Il truffatore non ha fatto un gran colpo: dopo un furto di qualche anno fa avevo tolto tutti i gioielli in casa, era rimasta solo una collanina d’oro e della bigiotteria”.

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri: “Mi hanno detto che quella della fuga di gas è una tecnica molto comune”.