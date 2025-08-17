Fuga di giovani cervelli all’estero: "Il fenomeno è in crescita. E la maggior parte sono laureati"

Aumentano sempre più i giovani in fuga verso l’estero, attirati da migliori prospettive di studio e lavoro. Il fenomeno è in crescita in tutta la Romagna e nella nostra provincia si assiste a un vero e proprio boom di espatri, con numeri quadruplicati dal 2011 ad oggi. A fare un quadro della situazione è il report elaborato dalla Fondazione Nord Est, in esclusiva per Antares e Osservatorio Cisl Romagna sulle trasformazioni dell’economia e del lavoro. Partendo dai dati Istat risulta che il tasso di emigrazione dei giovani tra i 18 e i 34 anni in Emilia-Romagna è salito dal 2011 a oggi da 2 a 7,8 cancellazioni ogni mille residenti, con valori analoghi nella nostra provincia e in quelle di Forlì-Cesena e Rimini, dove si è passati da 2 a 7,9 cancellazioni ogni mille residenti. L’aumento dei trasferimenti è consolidato dal 2020 e l’adeguamento normativo che ha reso più rigorosa l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), ha solo in parte contribuito all’incremento dei numeri. A partire sono soprattutto i giovani laureati: la ricerca infatti evidenzia che quasi i due terzi degli emigrati tra i 25 e i 34 anni possiede una laurea, a Ravenna la percentuale è del 54,5%, a dimostrare che non si tratta solo di una perdita a livello demografico, ma anche in termini di sviluppo economico, innovazione e futuro sociale del territorio. Insomma è una vera e propria perdita di capitale umano. I motivi che spingono i giovani a partire sono diversi. Da alcune precedenti indagini di Fondazione Nord Est è risultato che quasi 7 giovani su 10 hanno lasciato l’Italia per trovare migliori opportunità di lavoro e formazione, un salario più alto o, semplicemente, perché qui non erano riusciti a trovare un impiego. Oltre un quarto è stato spinto dalla ricerca di una qualità di vita migliore, con un contesto sociale e culturale più vicino alle proprie aspettative. Tra le altre motivazioni compare quella legata alla difficoltà di trovare qui una casa adeguata, l’aumento degli affitti è diventato un ostacolo importante per i giovani, soprattutto per chi non ha un lavoro fisso, che decide così di guardare oltre i confini, alla ricerca di uno stile di vita più sostenibile. Inaspettato è poi un ulteriore dato scaturito dalla ricerca, e cioè che l’aumento dell’emigrazione dei giovani non ha prodotto una diminuzione della popolazione giovane sul nostro territorio che dal 2020 al 2024, è aumentata del 9%. "La fuga dei giovani – sottolinea Francesco Marinelli, segretario generale Cisl Romagna – non è un dato episodico ma il segnale di profonde difficoltà strutturali del nostro territorio. La mancanza di opportunità lavorative stabili e qualificate, unita alla crescente difficoltà di trovare una casa accessibile, stanno creando un ambiente nel quale i giovani non riescono a costruire il proprio progetto di vita e sono costretti a partire. È un’emorragia che sottrae competenze, energie e speranze, con un costo sociale ed economico altissimo". La ricerca della Fondazione Nord Est evidenzia anche l’altra faccia della medaglia, quella cioè dell’immigrazione giovanile straniera, che contribuisce a riequilibrare parzialmente la situazione. Tra il 2011 e il 2024, l’Emilia-Romagna ha accolto quasi 187 mila giovani stranieri tra i 18 e i 34 anni, proveniente prevalentemente dall’Europa orientale, in particolare Romania, Albania e Ucraina, seguiti da Asia-Pacifico e Africa.

a.cor.