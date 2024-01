Fuga dopo l’incidente: la polizia locale rintraccia auto e conducente ‘pirata’

Faenza (Ravenna), 27 gennaio 2024 - Grazie ai filmati di videosorveglianza e ai varchi elettronici di lettura targhe dislocati sul territorio, il Nucleo Infortunistica Stradale del Comando della Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina, al termine di una minuziosa attività di indagine e nonostante i pochissimi elementi a disposizione, è riuscita a identificare l’auto, protagonista di un incidente stradale, datasi alla fuga.

L’episodio risale al primo pomeriggio di domenica 14 gennaio, vedendo coinvolta una Mercedes condotta da un 38enne residente a Lugo e un'auto che dopo l'urto si era data alla fuga senza prestare eventuale assistenza alla controparte.

La dinamica dell’incidente

La Mercedes procedeva sulla circonvallazione via Elio Assirelli con direzione di marcia Forlì-Bologna quando, all'altezza dello svincolo a destra su via Volta, la sua traiettoria era stata tagliata bruscamente, da sinistra verso destra, da una vettura successivamente identificata quale una Citroen C3 Picasso condotta da un 45enne faentino il quale, con opposto senso di marcia, aveva attraversato in modo trasversale la carreggiata, oltrepassando la doppia linea continua ed effettuando una brusca inversione di marcia per svoltare su via Volta.

Per evitare l’impatto, il conducente del Mercedes aveva sterzato bruscamente a destra urtando il cordolo presente e registrando ingenti danni alla vettura. Al fatto aveva assistito un amico del 38enne lughese, che seguiva con la stessa direzione di marcia, ma nessuno dei due era riuscito ad identificare compiutamente la marca del mezzo e/o ad annotare il numero di targa.

L'uomo aveva poi lanciato appelli attraverso le pagine social senza però avere alcun tipo di riscontro sull'autore dell'inversione.

La multa al ‘pirata’

Il conducente della Citroen, dopo essere stato convocato al Comando di via Baliatico è stato sanzionato per centinaia di euro per l'inversione, il superamento della doppia linea continua e l'omesso scambio di generalità. A lui sono stati decurtati 6 punti dalla patente di guida. Inoltre la segnalazione verrà trasmessa alla Procura di Ravenna.