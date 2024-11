In fuga con 190 grammi di droga: spacciatore arrestato a Ravenna

Ravenna, 9 novembre 2024 – È stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish e di circa 150 grammi di cocaina, l’extracomunitario tratto in arresto ieri sera a Ravenna dalla Polizia di Stato, impegnata in un'attività straordinaria di controllo del territorio (nelle aree centrali della città e in particolare nella zona della stazione ferroviaria), predisposta dal Questore di Ravenna, Lucio Pennella.

Durante un servizio di pattugliamento, gli agenti hanno avvistato un uomo seduto su una panchina il quale, alla vista del veicolo della Polizia, ha tentato un'improbabile fuga in sella ad una bicicletta, disfacendosi di un involucro.

Fermato e sottoposto ad un’accurata perquisizione personale, è stato trovato di complessivi 190 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa anche in diversi involucri di cellophane termosaldati, rinvenuti nella tasca del giubbotto. In considerazione della quantità e della modalità di frazionamento delle sostanze, che evidenziavano una finalità di spaccio, nonché valutata la sua pericolosità sociale (già pluripregiudicato per reati contro il patrimonio), il personale delle Volanti ha proceduto all’arresto dell’uomo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente in attesa dell’udienza di convalida.