Fugge a piedi dopo l’incidente, la statale Adriatica bloccata

Ravenna, 30 ottobre 2023 – Dopo l’incidente fugge nei campi a piedi. È successo sabato sera poco dopo le 21, sulla corsia in direzione Ferrara della statale Adriatica. Poco prima del cavalcavia sopra a via Faentina, nel tratto ’cittadino’ dell’Adriatica, due auto si sono scontrate. L’impatto è stato rilevante, ma quasi senza conseguenze (o con conseguenze lievissime) per gli occupanti dei due veicoli. In compenso uno dei due conducenti è fuggito a piedi nei campi accanto alla statale, lasciando lì l’auto, come è stato rilevato dagli agenti della pattuglia Delta della polizia locale una volta arrivati sul posto.

Fuga a piedi dopo lo schianto, statale bloccata. La polizia locale di Ravenna (archivio)

È poi intervenuto anche il 118 per soccorrere uno degli occupanti dell’altra auto.

Dalle verifiche degli agenti della polizia locale è emerso che l’auto abbandonata lì dal conducente in fuga, una Fiat 500X, non risulta rubata: non è chiaro, quindi, come mai l’uomo sia fuggito a piedi dopo l’incidente.

In compenso la posizione dei veicoli coinvolti sulla carreggiata, in cui non è presente la corsia di emergenza, non permetteva agli altri utenti della strada di passare: si è così creata una lunga coda di mezzi incolonnati. È servito quindi del tempo per poter ripristinare il traffico causato dall’incidente.