Fugge dall’autogrill con la scusa di andare in bagno, detenuto riacciuffato: “Volevo vedere la fidanzata”

Ravenna, 21 luglio 2023 – Fuga dall’autogrill fingendo un urgente bisogno fisiologico. E’ successo all’area di servizio ‘Santerno est’ dove un 20enne detenuto - durante la sosta del furgone della polizia penitenziaria che lo stava trasferendo dal carcere di Forlì - ha prima chiesto di poter andare in bagno e poi ha neutralizzato con uno spintone l’agente che lo teneva d’occhio dandosela a gambe.

Il trasferimento era verso la sua casa di Modena, dove avrebbe dovuto scontare gli arresti domiciliari. Riaccuffato, si è giustificato dicendo che voleva andare a trovare la fidanzata.

La fuga durata mezz’ora

Intorno alle 15.20 il giovane – di origine magrebina ma nato e residente a Modena – ha chiesto di potersi fermare per andare alla toilette. Gli agenti di scorta hanno adottato tutte le misure di sicurezza: ma poco dopo essere stato liberato dalle manette, il ragazzo ha buttato a terra l'assistente capo di fronte a lui ed è scappato correndo, attraversando tutte e sei le corsie autostradali, sprezzante del pericolo.

Arrivato indenne dall’altra parte dell’autostrada, si è infilato nell'abitato di Faenza. E, una volta qui, ha cercato di scappare scavalcando diverse recinzioni.

Ma appena mezz’ora dopo, attorno alle 15,50, la fuga del 20enne è finita in via Medaglie d'Oro grazie anche all'intervento degli agenti del Commissariato faentino.

La cattura del 20enne

Subito è stato diramato l'allarme: e oltre agli agenti del carcere forlivese, sono intervenuti quelli del locale commissariato e del Nir della penitenziaria di Bologna. Il fuggiasco è stato prima intercettato davanti a un barbiere: ma è stato definitivamente bloccato solo più tardi e arrestato, come disposto dal Pm di turno Lucrezia Cirello, per resistenza, evasione e lesioni aggravate (due gli agenti feriti per prognosi di 6 e 7 giorni).

Il ritorno in carcere

Stamattina per lui in Tribunale a Ravenna l'arresto è stato convalidato con custodia cautelare in carcere in attesa del processo fissato per metà settembre.