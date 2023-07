Fugge in auto e semina il caos A bordo aveva quattro bimbi Poi cerca di rubare una pistola

Prima avrebbe tagliato le gomme di auto in sosta. Poi si è sottratto ai controlli della Polizia locale dando vita a una rocambolesca fuga in auto, con quattro bambini a bordo, durante la quale ha imboccato strade contromano e speronato altri veicoli, rischiando di causare incidenti. Infine, una volta braccato, ha reagito cercando di sottrarre la pistola a un agente. Momenti di autentico terrore, quelli determinati dal comportamento senza criterio di Daniele Halilovic, 31enne nato a Faenza e formalmente residente a Roma, con precedenti. Accusato di molti reati – resistenza, tentata rapina, possesso ingiustificato di armi, ricettazione, e sanzionato per innumerevoli infrazioni al codice stradale – ieri mattina il giudice Cristiano Coiro ha accolto la richiesta di custodia in carcere del viceprocuratore Simona Bandini, in attesa del processo in abbreviato della prossima settimana. Gli agenti della polizia locale, con l’equipaggio di pronto intervento, sono interventi nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 luglio nel parcheggio del supermercato Lidl di via Romea, dopo la segnalazione di camper intenti ad abbandonare rifiuti. Poco dopo, all’altezza del vicino Conad, gli agenti sono sono stati avvicinati da un uomo in scooter il quale riferiva come pochi istanti prima un uomo alla guida di una Fiat Doblò scura, lungo le strade limitrofe avesse messo in atto una serie di manovre pericolose con sorpassi azzardati e circolazione a zig zag, persino sui marciapiedi. A detta del testimone, a bordo c’era almeno un bambino, che pareva sofferente. Poco dopo quel Doblò è stato avvistato nel parcheggio del primo supermercato e, alla vista della pattuglia, ha ripreso la marcia. Un altro passante ha riferito di aver visto, poco prima, il conducente di quel

mezzo scendere e tagliare gli pneumatici di un’auto in sosta.

Da qui è partita la caccia all’uomo, durata parecchi minuti, con un inseguimento ad alta velocità e il Doblò in fuga in direzione di Ponte Nuovo – all’altezza della rotonda delle tartarughe ha urtato due motociclisti – dopo che ogni tentativo di imporgli l’alt era risultato vano. L’intervento di più pattuglie e un mezzo posto di traverso hanno costretto l’uomo ad arrestare il veicolo, ponendo fine a una fuga pericolosa e rocambolesca. Restio a scendere, quando si è visto circondato l’Halilovic si è scagliato contro gli agenti, cercando di afferrare la pistola che uno di questi gli aveva puntato contro, prima di riporla nella fondina. Per immobilizzarlo si è così reso necessario l’utilizzo dello spray urticante. A bordo con lui c’erano quattro minorenni e la moglie, che pure ha cercato di frapporsi fisicamente tra gli agenti e il marito, che intanto pronunciava frasi minacciose del tipo "io mi ricordo la tua faccia, ti vengo a cercare", ed è stato trovato in possesso di un paio di grosse forbici.

Lorenzo Priviato