Fugge dopo essere stata investita. Giallo nel Ravennate: si indaga

Ravenna, 12 febbraio 2024 – Se le cronache ci hanno abituato, non di rado, a vedere l’investitore fuggire per guadagnarsi un’improbabile impunità, quanto successo l’altra sera a San Zaccaria è una sorta di incidente al contrario. Ad allontanarsi, per ragioni sulle quali la Polizia locale sta cercando di fare luce, è stato il pedone investito. Si tratterebbe di una donna poco più che cinquantenne, residente in zona la quale, sebbene trovata in casa in stato di forte agitazione e visibilmente scossa, ha negato di essere stata coinvolta nel sinistro. Verso gli agenti, che tentavano di rassicurarla, la stessa non si è mostrata collaborativa e ore seguiranno ulteriori accertamenti da parte dell’Ufficio infortunistica. La vettura Suzuki Grand Vitara, condotta da un 40enne ravennate – poi risultato negativo all’etilometro – intorno alle 18 di sabato, mentre percorreva via Dismano in direzione di Cesena, in prossimità dell’incrocio con via Bosco, a poca distanza dal centro abitato di San Zaccaria, con la parte anteriore destra del suo crossover avrebbe urtato un pedone, che camminava sul ciglio della strada nella stessa direzione e teneva in mano un ombrello per ripararsi dalla pioggia.

Agli agenti il conducente ha poi riferito di essersi fermato poco più avanti, nella vicina via Bosco, per non recare intralcio alla circolazione in un tratto di strada buio e pericoloso. Uscito dal veicolo, ha scorto la sagoma di una persona che, a piedi e sulla opposta corsia di marcia, rispetto a quella dove è avvenuto l’urto, si stava allontanando. Una volta dato l’allarme, sul posto sono poi intervenuti, unitamente agli agenti della Locale, i vigili del fuoco, che hanno avviato le ricerche di un possibile ferito. A suffragare la tesi dell’urto c’erano diversi elementi: un ombrello trovato sull’asfalto, unitamente ad alcuni frammenti del veicolo incidentato, che peraltro mostrava un danno evidente sulla parte anteriore destra del paraurti. Si esclude che l’auto sia andata a collidere col guardrail, in quanto più basso rispetto allo specchietto retrovisore destro, trovato a terra divelto.

Le ricerche, effettuate per ore lungo l’asse stradale e nelle aree limitrofe, al fine di scongiurare la presenza di persone ferite, non hanno dato esito. Inoltre, sono state estese ai pronto soccorso di Ravenna e Cesena, nonché al Cau di Cesenatico, nel caso autonomamente il ferito avesse deciso di farvi accesso in un secondo momento.