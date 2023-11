Fugge su auto non assicurata e con l’hashish: arrestato

Un 50enne ravennate è stato arrestato nel tardo pomeriggio di martedì dalla polizia locale con le accuse di resistenza e detenzione di stupefacenti. In particolare durante un controllo del territorio, gli agenti hanno intercettato l’auto sulla quale viaggiava il 50enne in quanto risultata essere senza copertura assicurativa. L’uomo, dopo avere manifestato l’intenzione di accostare su vai Massaroli, è ripartito a tutto gas contro il senso di marcia su piazza Harris. Quindi, dopo varie manovre pericolose, ha ignorato il semaforo rosso in via Gulli. La spericolata fuga è finita poco dopo quando la pattuglia si è affiancata al fuggiasco. A quel punto l’uomo ha cercato di ingerire un involucro: ma gli agenti sono stati più veloci di lui. Dal successivo controllo dell’abitacolo e del domicilio, ecco circa 45 grammi di hashish. L’uomo, difeso dall’avvocato Luca Donelli, è finito nei guai anche per un attrezzo da cucina lungo 24 centimetri che senza giustificato motivo si portava appresso. Ieri mattina il giudice Piervittorio Farinella, dopo avere convalidato l’arresto, come chiesto dalla procura, ha disposto per l’imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Per l’uomo scatteranno anche diverse multe frutto delle numerose violazioni al codice della strada commesse durante la fuga.