Fulvia Missiroli, lezione su Seneca

Si conclude oggi alle 17, presso l’Aula Magna della

Casa Matha (piazza Andrea Costa 3) il ciclo di lezioni tenute da Fulvia Missiroli,

dedicate a ’Il mistero della morte nella cultura latina’. Le lezioni, che sono aperte al pubblico, fanno parte dei Corsi di Istruzione Superiore, per l’esattezza dell’area storico -umanistica,

organizzate dalla Universitas Domus Mathae.

La lezione in oggetto ha come protagonista Seneca, filosofo romano di origine iberica, appartenente alla corrente dello stoicismo, noto oltre i confini della filosofia per il rapporto che ebbe con l’imperatore Nerone.