Fulvio Zanella presenta il suo libro

Alle 18, nella sala D’Attorre di via Ponte Marino, 2, per il ciclo degli Incontri Letterari del Centro Relazioni Culturali del Comune, si terrà la presentazione del libro “La memoria e i vinti. Soldati, prigionieri, reduci: il trauma della guerra in una storia di famiglia” di Fulvio Zanella, editore Il Ponte vecchio. Conduce la giornalista Anna De Lutiis.

Lo scrittore dialogherà con Maria Grazia Marini, Dirigente del Servizio Turismo del Comune. Testimonianza e memoria collettiva sono i temi al centro di questo libro, nel quale l’autore racconta quanto vissuto dal padre e dallo zio paterno durante la seconda guerra mondiale. Attraverso le testimonianze dei due protagonisti, ravennati da sempre, vengono rivisitati episodi bellici quali l’Operazione Compass in Cirenaica e la battaglia navale di Capo Matapan nelle acque a sud del Peloponneso.