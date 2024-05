Fumetti e giochi da tavolo. Tornano i Cosplay games

A Marina di Ravenna la prossima settimana sono in programma i Marina Cosplay & Games. Dal 31 maggio al 2 giugno, Marina si trasformerà nel punto di ritrovo per tutti gli appassionati di cosplay, fumetti e giochi da tavolo, di ruolo e Larp. Organizzato dalla Pro Loco di Marina di Ravenna con il patrocinio del Comune di Ravenna, dell’assessorato al Turismo e di Federludo (la federazione italiana delle associazioni ludiche), l’evento si terrà nella piazza Dora Markus.

Ecco uno stralcio del programma. Venerdì si inizia alle 18 con l’apertura della Ludoteca, dove 30 tavoloni saranno pronti ad accogliere i visitatori per provare i giochi più innovativi, dai giochi in scatola ai giochi di ruolo, passando per le carte collezionabili. Lo staff di sette associazioni sarà lì per spiegare le regole e giocare. La serata proseguirà alle 21 sul palco di piazza Dora Markus con il concerto dei Gem Boy. Infine la Street Parade invaderà le strade di Marina di Ravenna con i coloratissimi protagonisti di iconici cartoni animati, film e videogiochi. Sarà questa l’occasione di scattare una foto nel “The Noot’s Den”, il nuovo progetto di costuming di Empira.

Sabato 1 giugno alle 15, il Palco di piazza Dora Markus vedrà esibirsi gli artisti della scena ’nerd’, con il K-Pop Showtime Showcase, la Gara Cosplay presentata da Epicos alle 17, alle 21 il concerto dei Cartuneitors. L’area Junior aprirà alle 14:00, offrendo una giornata piena di giochi e attività, dalle creazioni con i palloncini ai giochi da tavolo e di ruolo con Gamer Mamma. E naturalmente, la Street Parade continuerà a portare colore nelle vie di Marina di Ravenna.

Domenica 2 giugno, l’ultimo giorno della fiera inizierà alle 14 con la Ludoteca. Sul palco, dalle 16, ci saranno ancora esibizioni di K-Pop, la Gara Cosplay a premi, dimostrazioni di spada storica e lo spettacolo di Force Academy. La serata si concluderà con il Villamara Horror Show ‘C’è vita nel grande nulla agricolo?’ alle 21.