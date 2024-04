Fumetti in pista: la mostra al museo Baracca

Il punto di partenza è la connessione Baracca-Ferrari attivata dal passaggio dell’insegna del cavallino rampante dall’uno all’altro. E’ su questa storia, che ha reso immortale il simbolo del Cavallino, che si innesta ’Formula Comics’, esposizione che inaugurerà sabato 13 aprile alle ore 17 al museo Baracca. In mostra 20 tavole realizzate da 10 fumettisti che raccontano la storia di altrettanti piloti di Formula Uno. A produrla, lo stesso museo Baracca, che, in occasione dell’apertura, si potrà visitare gratuitamente. "L’idea è nata durante le iniziative che hanno contornato la mostra ’Come un’onda come un volo’ – ha spiegato il direttore del Museo, Massimiliano Fabbri. "Fondamentale è stato l’incontro con Leonardo Guardigli, art director ed editor della casa editrice Coconino che cullava già da tempo questo progetto. La mostra sarà itinerante e si sposterà in altri luoghi portando con se il nome di Baracca". Guardigli ha curato nello specifico l’abbinamento fra fumettista e pilota. "La sfida per gli autori era provare a raccontare ogni pilota in sole due tavole – ha precisato –. Io mi sono limitato a fornire ad ognuno di loro delle sinossi relative ai momenti salienti della vita dei piloti e del materiale fotografico. Alcuni dei fumettisti non sapevano nulla del mondo della Formula Uno ma hanno accettato ugualmente la sfida".

Le opere di Simone Angelini, Paolo Bacilieri, Mara Cerri, Gianluca Costantini, Vincenzo Filosa, Francesca Ghermandi, Piero Macola, Antonio Pronostico, Filippo Scòzzari, Gianluigi Toccafondo raccontano i piloti Clay Ragazzoni, Enzo Ferrari, Lewis Hamilton, Giovanna Amati, Gilles Villeneuve, Yuki Tsunoda, Niki Lauda, Fernando Alonso, Ayrton Senna e Nuvolari. "Le tavole di Bacilieri relative ad Enzo Ferrari sono le più belle senza nulla togliere agli altri perché rappresentano il cuore del progetto – ha specificato Guardigli –. Anche se non abbiamo foto o racconti di quel momento in cui il simbolo del Cavallino venne consegnato dalla famiglia Baracca a Ferrari, il fumetto riesce a creare quella tessera mancante".

Autore della copertina del libro e delle immagini a corredo della mostra è invece Michele Peroncini. La mostra sarà visitabile fino al 12 maggio negli orari di apertura del Museo. L’iniziativa è anche inserita nel contenitore più ampio della Italian Motor Week, la manifestazione organizzata da ‘Città dei Motori’, la rete Anci che associa quaranta Comuni del ‘Made in Italy’ del settore, giunta alla seconda edizione.

Monia Savioli