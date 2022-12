Fumo dall’ambulanza, paziente trasferito e intervento dei pompieri

Erano partiti in ambulanza dall’ospedale di Ravenna diretti in una clinica del Faentino, quando intorno alle 17, alla rotonda di via San Silvestro di Faenza, in corrispondenza di via Zucchini, l’equipaggio si è reso conto che dal cofano motore del mezzo di soccorso proveniva fumo e puzza di bruciato. Così l’autista soccorritore e l’infermiera a bordo del Fiat Ducato con la livrea della Pubblica Assistenza ravennate si sono subito fermati, hanno allertato la centrale operativa e hanno messo in sicurezza il paziente trasportato. Per fortuna nessuna conseguenza né per l’equipaggio né per l’occupante della lettiga, quest’ultimo prontamente trasportato nella clinica di destinazione attraverso l’intervento di un’altra ambulanza giunta in supporto. Sul posto sono inoltre intervenuti con due mezzi i vigili del fuoco del distaccamento di Faenza, che hanno messo in sicurezza l’ambulanza, scongiurando il principio d’incendio e riscontrando nella rottura del manicotto dell’olio le cause dell’avaria. Visto l’orario di grande passaggio, è intervenute anche la Polizia Provinciale di Ravenna per regolare il traffico fino all’arrivo del carro attrezzi.