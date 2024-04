Fumo invade museo e case. Evacuate sette famiglie

Momenti di paura nella serata di ieri a Fusignano, in via Vincenzo Monti. Per cause ancora in corso di accertamento si è sprigionato un fumo densissimo nei pressi del museo civico San Rocco.

A quanto riferito da chi si trovava sul posto pare che non si siano viste le fiamme ma solo la coltre di fumo che ha iniziato a espandersi in tutta l’area. La causa potrebbe essere un corto circuito.

Subito sono state fatte allontanare le persone che in qualche modo potevano rischiare di respirare il fumo che ha inondato anche la palazzina adiacente, per questo anche le famiglie residenti sono state fatte uscire di casa. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri, oltre a due ambulanze per soccorrere eventuali persone intossicate.

Sono state sette le famiglie evacuate, c’era chi usciva portando con sé gli affetti personali, chi con la gabbietta per mettere al sicuro il proprio animale domestico.