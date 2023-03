Funerale Luca Blanco, una folla commossa per il ‘menestrello’: “Ora vola e canta in Paradiso”

I funerali di Luca Blanco (foto Corelli)

Ravenna, 4 marzo 2023 – Una folla commossa questa mattina nella chiesa della camera mortuaria di Ravenna ha voluto partecipare al funerale di Luca Blanco, da tutti conosciuto come ‘il menestrello’, trovato morto a cinquant’anni il 21 febbraio scorso.

Il ‘menestrello’ era così chiamato per via delle canzoni in rima che cantava a squarciagola per le vie della città, fermandosi di tanto in tanto a ballare e chiacchierare con le persone. E proprio questa sua particolarità è stata ricordata da don Luciano Chisté, parroco di San Paolo, che ieri mattina ha celebrato il funerale a cui era presente anche l’onorevole Ouidad Bakkali, oltre al segretario del Pd Alessandro Barattoni e a Simola Pepoli, moglie dell’ex sindaco Fabrizio Matteucci.

Ma al funerale, reso possibile grazie alle onoranze funebri Domenichini, erano presenti anche familiari, amici, vicini di casa che hanno firmato un grande mazzo di fiori, e semplici conoscenti che si sono commossi e si sono lasciati andare a un grande applauso quando don Luciano, appoggiando le mani sulla bara, ha detto: “Luca, ora vola e canta in Paradiso”.