Funerali di Daniel Mazzini, talento del basket. I compagni: “Sempre insieme a te”

Ravenna, 15 febbraio 2025 – Il pallone da basket anche nel giorno dell’addio. Lo fa roteare sul dito mentre sorride verso la fotocamera, nell’immagine con cui famiglia e amici hanno scelto di ricordarlo. La chiesa di Pievequinta è gremita per i funerali di Daniel Mazzini – 19 anni, ne avrebbe compiuti 20 domani –, molte le persone che sono dovute rimanere fuori, perché all’interno non c’era più spazio. Compagni di squadra e dirigenti, compagni di classe, vecchie maestre e professori, amici con cui ha condiviso un viaggio e parenti si sono riuniti nel suo ricordo. Daniel ha perso la vita martedì mattina a bordo della sua Fiat 600 in via Dismano a Borgo Faina, mentre si recava al lavoro, in un frontale con una Bmw.

L’ultimo saluto è un grande abbraccio: quello più stretto è della mamma Lolita, del padre Massimiliano e della sorella Emily. Risuona nell’aria l’urlo dei suoi compagni di squadra, “serva jugum”, mantieni il legame, motto che tante volte hanno gridato in palestra. “Coach, non mi cambiare. Non ci provare”. Queste le parole con cui lo ricorda l’allenatore Luca Bolognesi, parole che Daniel ha pronunciato nella sua ultima partita: il derby tra le due squadre under 19 della Compagnia dell’Albero, dove militava anche nel campionato di Promozione.

“Quella sera – continua il coach – Daniel era in grande spolvero e mi chiedeva di restare in campo perché in quel momento era la cosa migliore per la squadra, non tanto per se stesso. Poi abbiamo vinto il derby ed è stata una grande festa. Così ho chiesto ai ragazzi di ricordarlo, per cercare di guardare avanti”.

Anche Fabrizio Ambrassa, responsabile tecnico della Compagnia dell’Albero, lo ricorda per la grande prestazione nell’ultima partita. Poi aggiunge: “Daniel era disposto a fare grandi sacrifici per il basket. Lui viveva a metà tra Forlì e Ravenna, e ogni giorno per venire in palestra, tra andata e ritorno, impiegava più di un’ora. Ma aveva una grande passione, non gli pesava. A scuola aveva avuto qualche difficoltà, ma era riuscito a diplomarsi con buoni risultati al Ginanni e nell’ultimo periodo lavorava. Riusciva a conciliare i due impegni, basket e lavoro, in un modo che rendeva contenti tutti. Anche sul posto di lavoro, mi hanno detto, era molto flessibile e disponibile, caratteristiche dello sportivo”. Daniel lascia un grande vuoto nella famiglia, ma, come ricorda il parroco, “forse ora ha ritrovato l’amato nonno Filippo, che tanto gli ha voluto bene”.

Straziante il ricordo dell’amica d’infanzia Mary, che dice con voce rotta: “Mi sembra ieri che aspettavo la domenica per trascorrerla insieme, a Ravenna o Forlì, appuntamento fisso per quasi dieci anni. Ricordo ancora quando a cinque anni mi regalasti un anellino che non ho mai tolto e che tuttora porto sempre con me. O ancora ricordo gli aperitivi a casa tua, con il crodino e i salatini che preparava la tua mamma, i più buoni”.

Commoventi anche le parole degli ex compagni di classe dell’istituto ‘Ginanni’ di Ravenna, dove Daniel si era diplomato nel 2024: “Ci eravamo ripromessi che ci saremmo rincontrati, che avremmo fatto altre cene, altri aperitivi, altri bagni al mare e altre partite a basket. Solo una di queste promesse abbiamo rispettato: ci siamo rincontrati. Senza di te, ma per te”. Poi continuano: “Custodiamo e proteggiamo i momenti belli, le merende, le gite, le assenze strategiche, ma anche l’ansia prima delle verifiche e le litigate”. Un addio doloroso quello davanti alla chiesa di Pievequinta, da cui poi il feretro è partito verso Massa Castello, dove Daniel viveva e da oggi riposerà.