Funerali pilotati, infermieri condannati a risarcire

La Corte dei Conti regionale ha condannato sei infermieri addetti alle camere mortuarie di Lugo e Faenza a risarcire all’Ausl Romagna, con importi diversi tra loro, il danno da disservizio per un totale di 13.695,66 euro in relazione a retribuzioni indebitamente percepite. La Procura erariale aveva chiesto in solido il pagamento di 20.000 euro anche per avere usato i materiali dell’ospedale per vestire le salme, attività vietata dalle direttive aziendali. Alla condanna si è arrivati nonostante quasi tutti abbiano chiesto al Collegio di essere ammessi al rito abbreviato per avere una riduzione degli addebiti. Ma la sezione, conformandosi al parere negativo già espresso dalla Procura regionale, ha ravvisato la presenza del doloso arricchimento, circostanza ostativa alla concessione del beneficio.

Giusto giovedì pomeriggio sul fronte penale davanti al Gup del Tribunale di Ravenna, a carico dei 51 imputati tra persone fisiche (35) e giuridiche (16) in relazione al caso già battezzato del ‘caro estinto’ che vedeva coinvolte a vario titolo imprese di Faenza, Imola, Cotignola, Lugo e Alfonsine, la vicenda è approdata a sette assoluzioni tra gli abbreviati e tre sentenze di non luogo a procedere pronunciate per altrettante società. E poi tra patteggiamenti e condanne in abbreviato, a circa 26 anni di carcere tra una pena massima di tre anni e minima di un anno e due mesi. In quanto alle imprese, hanno patteggiato circa 10mila euro di sanzione pecuniaria. Secondo l’accusa, alla base di tutto ci sarebbe stato un sodalizio imbastito per accaparrarsi i funerali di pazienti.

Le verifiche erano scattate dalla denuncia di una impresa faentina. Secondo le indagini andate avanti tra gennaio e maggio 2020, alcuni addetti alle camere mortuarie in cambio di denaro da parte di pompe funebri, avevano fornito servizi che esulavano dai loro compiti: vedi la preparazione e la vestizione delle salme usando peraltro mezzi del servizio sanitario nazionale. Inoltre avrebbero rivelato alle pompe funebri amiche le cosiddette ’salme libere’: cioè quelle per le quali i parenti non avevano ancora dato indicazioni. Erano sempre loro che - prosegue l’accusa - si adoperavano per assegnare le camere ardenti migliori a loro vantaggio. E che facilitavano o meno gli ingressi in obitorio, assumendo atteggiamenti, definiti dagli inquirenti, di ostruzione verso quelle pompe funebri che non facevano parte del delineato sistema.