"Funerali pilotati, quelli non sono infermieri"

"Rispetto a quanto accaduto (nel periodo tra gennaio e maggio 2020, alcuni addetti alle camere mortuarie in cambio di denaro da parte di pompe funebri, avevano fornito servizi che esulavano dai loro compiti. Inoltre avrebbero rivelato alle pompe funebri amiche le cosiddette ’salme libere’: cioè quelle per le

quali i parenti non avevano ancora dato indicazioni. Erano sempre loro che - prosegue l’accusa - si adoperavano per assegnare le camere ardenti migliori a loro vantaggio. E che facilitavano o meno gli ingressi in obitorio, assumendo atteggiamenti, definiti dagli inquirenti, di ostruzione verso quelle pompe funebri che non facevano parte del delineato sistema), non è stato un infermiere a compiere l’atto, ma un ausiliario/un operatore sociosanitario (o altra figura)". Inizia così una rettifica del Consiglio direttivo Opi Ravenna, in riferimento all’articolo dal titolo “Funerali pilotati, Infermieri condannati a risarcire”, pubblicato il 18 ottobre 2025 sul Resto del Carlino. Nella nota si precisa che: "Gli infermieri non sono (ausiliari, Oss … o qualunque altra figura sia coinvolta) e questa imprecisione genera confusione e danneggia la nostra categoria professionale. Accade ormai troppo spesso che i giornali, per rendere più appetibile una notizia, utilizzino in modo improprio la qualifica di infermiere per connotare altre figure che con questa nulla hanno a che fare: riferendosi agli ospedali e all’assistenza sanitaria in genere o si parla di medici o di infermieri. L’infermiere è il professionista laureato con laurea triennale e poi biennale specialistica, che può frequentare master e corsi di specializzazione e può avere incarichi di direzione di strutture anche complesse (primario). Si occupa dell’assistenza al paziente e gli dà supporto nell’esecuzione della terapia e sostegno per innalzare dal punto di vista clinico la sua qualità di vita, accrescere le possibilità di guarigione e di benessere, creare un ambiente che aiuti a diminuire la sofferenza e il deterioramento anche grazie a un ruolo di educatore sanitario. È evidente quindi il danno di immagine per la professione infermieristica, apprezzata e ben conosciuta non certo in questa forma dai pazienti che, per garantire dignità alla loro vita di tutti i giorni, si rivolgono all’infermiere e non certo ad altre figure che con questo nulla hanno a che fare".

La redazione precisa che il termine “infermieri“ viene utilizzato dai giudici della Corte dei Conti nel testo della sentenza a cui fa riferimento l’articolo.