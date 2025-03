Fuoco alla legna per far dispetto al cane

Un modo di dire della valle del Senio poco conosciuto recita: "Dê e’ fug a la meda dla legna par fê spët a e’ cân" (Dare fuoco alla catasta della legna per far dispetto al cane), cioè prendersela con chi non c’entra. Il detto si deve a Manòc, un vecchio riolese, buon uomo a parte qualche sbornia e furtarelli. Una volta però la commise grossa, appiccando il fuoco a una catasta di legna addossata alla recinzione della villa del marchese Zacchia-Rondinini. Arrestato, confessò candidamente: "A vléva fê un spët a e’ cân ch’u m’abajeva côntra e u n’ me laseva intrê in tla vèla a cmandê la caritê" (Volevo fare un dispetto al cane che mi abbaiava contro e non mi lasciava entrare nella villa a chiedere la carità).