’Fuoco e Fiamme’, Al Kalak racconta la storia dell’inferno

Alle 18 di oggi, nella Sala D’Attorre di via Ponte Marino 2 a Ravenna, si terrà la presentazione del libro “Fuoco e Fiamme. Storia e geografia dell’inferno” (Einaudi) di Matteo Al Kalak. L’incontro, nell’ambito del 51° ciclo di incontri del Centro relazioni culturali, sarà condotto da Nevio Galeati.

“Fuoco e fiamme” esplora la concezione dell’inferno come luogo fisico, che per secoli ha plasmato le paure e i comportamenti dell’Occidente cristiano. Il libro analizza come questa visione concreta del male abbia influenzato la vita quotidiana e come l’inferno sia sopravvissuto ai cambiamenti culturali e teologici, restando parte della dottrina cristiana fino ai dibattiti odierni. Matteo Al Kalak, insegna Storia moderna all’Università di Modena e Reggio Emilia, specializzandosi in storia religiosa con focus su dissenso, repressione e riformismo. Ha pubblicato, tra gli altri, “L’eresia dei fratelli“ (2011), “Un’altra fede“ (2013), “Il riformatore dimenticato“ (2016), “Mangiare Dio “(2021).

Prossimo incontro venerdì 18 aprile alle 18, con la presentazione del libro “Il viaggio più pericoloso della storia” di Tommaso Braccini. L’ingresso agli eventi è libero.