Fuori strada con l’auto, muore a trent’anni

Un’altra croce sulle strade. È una strage senza fine quella che si sta registrando in questi ultimi giorni. In meno di una settimana, dall’alba di sabato scorso fino alla notte tra giovedì e ieri, sette persone hanno perso la vita in cinque incidenti stradali e di queste ben sei risiedevano in Bassa Romagna.

L’ennesima vittima è morto Domenico Donvito, 30 anni, residente a Conselice in via Bellini. Era al volante di una Volkswagen Golf uscita di strada lungo via Canalazzo, all’ingresso della frazione conselicese di San Patrizio. Al suo fianco sedeva un coetaneo, anch’egli conselicese, trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna con un codice di massima gravità, anche se per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Il terribile incidente si è verificato intorno alle 3.30. Il 30enne stava percorrendo via Canalazzo con direzione di marcia Massa Lombarda-San Patrizio-Conselice. Ancora pochi minuti e sarebbe arrivato a casa quando, per cause al vaglio dei carabinieri del nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Lugo unitamente ai colleghi della stazione di Conselice, dopo aver affrontato una curva a destra ha perso il controllo della vettura ed è uscito di strada, sempre sulla destra. La Golf ha abbattuto un palo della pubblica illuminazione e ha proseguito la sua corsa per qualche decina di metri in un campo, per poi finire ruote all’aria e tra la vegetazione nel cortile di una casa disabitata. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lugo e pattuglie dei carabinieri. Nonostante il rapido intervento, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Per consentire i soccorsi e i rilievi un tratto di via Canalazzo è stato chiuso al traffico per diverse ore.

La notizia della scomparsa di Domenico Donvito si è diffusa nella tarda mattinata suscitando dolore, sconcerto e cordoglio. "Era veramente una bella persona, gentile e ben voluta – dice una conoscente –. Ogni volta che mi vedeva mi abbracciava. L’ultima volta che l’ho incontrato è stato giovedì pomeriggio: era assieme ad alcuni amici in un bar in centro a Conselice". Domenico Donvito viveva da solo in via Bellini a Conselice, paese in cui abitano anche i genitori. Lascia un fratello più piccolo e una sorella più grande. Aveva frequentato le scuole dell’obbligo in paese e poi l’Ipsc Strocchi di Faenza. Per alcuni anni ha praticato con buoni risultati il ciclismo, correndo inizialmente con la squadra Velo Sport Conselice e in seguito approdando a una società ciclistica di Massa Lombarda e in una con sede a Faenza. "Domenico era veramente un bravo ragazzo, sempre allegro e sorridente – lo ricordano gli amici –. Era buono come un pezzo di pane".

lu.sca.