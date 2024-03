Furbetti dei rifiuti e fototrappole. Nel 2023 sanzioni per 104mila euro

È un malcostume che si cerca di contrastare anche con l’ausilio delle cosiddette fototrappole, dispositivi mobili che, a seconda delle esigenze e delle segnalazioni dei cittadini, vengono posizionati in punti strategici sempre diversi. Stiamo parlando dell’abbandono illegale di materiali di ogni genere, molto spesso ingombranti. Si tratta di un fenomeno che, nonostante i sistematici appelli da parte di istituzioni, associazioni ambientaliste, Polizia Locale, aziende che si occupano di lavorazione di rifiuti e soprattutto da tantissimi cittadini, sembra davvero non conoscere fine. Il territorio dei nove comuni della Bassa Romagna, oltre alla costante attività di controllo ‘sul campo’ da parte del personale della Polizia locale, può attualmente contare su 31 fototrappole, di volta in volta collocate nei luoghi più soggetti ad abbandono. Strumenti che in tanti casi hanno in effetti fatto desistere non pochi ‘furbetti dei rifiuti’ dallo sbarazzarsi senza alcun scrupolo di ogni genere di materiale, lastre di eternit compreso, a ridosso dei punti in cui sono presenti gli appositi cassonetti.

Nel corso del 2023 le sanzioni elevate a persone ‘immortalate’ dai dispositivi in dotazione alla Polizia locale della Bassa Romagna, sono state complessivamente 889, per un accertato che ammonta a poco meno di 104mila euro (per l’esattezza 103.761 euro). Come osserva Daniele Bassi, sindaco referente alla Polizia locale e Sicurezza dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, "la scelta di potenziare la presenza di fototrappole nel territorio dell’Unione rappresenta innanzitutto un atto di rispetto nei confronti della maggioranza dei cittadini che hanno consentito di alzare in modo significativo la percentuale di raccolta differenziata. Il senso civico di molti si scontra però con l’inciviltá di altri e quindi abbiamo scelto di investire in uno degli aspetti che più ci stanno a cuore, il concetto di sicurezza declinato al plurale. In questo caso mi riferisco a quella ambientale, al decoro delle nostre città e dei vari ambiti (storico, urbano, rurale). Da questo punto di vista le fototrappole rappresentano un prezioso supporto per promuovere un virtuoso rispetto delle regole". Bassi sottolinea che "i dati ci restituiscono un importante lavoro che viene svolto, e di ciò sono grato, dalla nostra Polizia locale in collaborazione con i tecnici di Hera. Siamo consapevoli che occorre fare di più, ma per migliorare serve il supporto dei cittadini e un diffuso senso civico. Ecco perché, tra l’altro, sviluppiamo tali concetti anche nelle scuole in collaborazione con insegnanti e dirigenti scolastici. È un lavoro faticoso che sta producendo buoni esiti. Siamo impegnati a fare ancora di più con la collaborazione di tutti".

Lu.Sca.