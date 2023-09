Furgone distrutto dalle fiamme Paura nel cortile di una palazzina

Sono al vaglio dei Carabinieri della locale Stazione e dei vigli del fuoco, le cause dell’incendio che l’altra sera intorno alle 21, a Conselice, ha ridotto ad una carcassa un furgone Renault ‘Master’ di proprietà di un extracomunitario. Mezzo parcheggiato nel cortile di un condominio situato in via Guglielma a poche decine di metri dall’intersezione con via Nuova Selice. Sul posto sono intervenuti in ‘prima battuta’ due mezzi dei vigili del fuoco di Imola (raggiunti in seguito dai colleghi di Lugo impegnati in altro intervento), che hanno estinto il rogo evitando che le fiamme si propagassero ai mezzi vicini. Non si sono registrate conseguenze a persone. Sul posto, oltre al personale dell’Arma della Stazione di Conselice che sta indagando sull’accaduto a 360 gradi, erano presenti anche un paio di altre pattuglie dei Carabinieri di Lugo. Oltre all’iniziale preoccupazione tra i residenti, l’episodio ha destato non poca curiosità, con decine di conselicesi che, anche dopo aver udito le sirene dei mezzi di soccorso, sono accorsi per sincerarsi dell’accaduto.

lu.sca.