Furgone fuori strada. Lavoratore sbalzato fuori. Portato al ‘Bufalini’

Un lavoratore 64enne di origine straniera è rimasto ferito in modo serio in un incidente avvenuto verso le 14.30 di ieri in via Madrara. L’uomo viaggiava a bordo di un furgone Renault, insieme ad altri tre quando, nel tratto che va da via Naviglio a Russi dopo il ponte del Lamone, il conducente ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada finendo nel fosso. Nella caduta il furgone ha perso uno sportello e il 64enne è finito fuori con una gamba sotto al mezzo. Oltre ai sanitari del 118 con l’elicottero a bordo del quale il ferito è stato trasportato al ‘Bufalini’, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Granarolo per i rilievi.