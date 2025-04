Furibonda rissa a bottigliate. Ragazzo arrestato per resistenza

Una pattuglia della polizia del locale Commissariato lo ha incrociato per strada insanguinato, con l’andatura barcollante forse legata all’abuso di alcolici e con il volto tumefatto. Inevitabile il controllo: ma a quel punto il giovane ha reagito finendo in arresto. Dalle verifiche è poi emerso che i colpi li aveva ricevuti poco prima nel corso di una possibile rissa a bottigliate, cocci di vetro, calci e pugni tra almeno 5 ragazzi avvenuta nei pressi di un bar del centralissimo corso Garibaldi - ironia della sorte proprio a ridosso del Giardino della Legalità - per motivi ancora da chiarire.

Protagonista dell’arresto realizzato verso l’una della notte tra giovedì e ieri, è un 25enne di origine marocchina, disoccupato, con precedenti di polizia e residente nella città manfreda. Quando gli agenti hanno deciso di controllarlo anche in ragione della precedente rissa, si è agitato così tanto tra minacce, strattoni e insulti, che per bloccarlo è stato necessario pure l’uso dello spray urticante. A quel punto è stato accompagnato in Commissariato per tutte le formalità del caso e, come disposto dal pm di turno Angela Scorza, è stato dichiarato in arresto e sistemato in misura precautelare in una cella di sicurezza in attesa di comparire, nel primo pomeriggio di ieri, davanti al giudice Cosimo Pedullà del tribunale di Ravenna.

In aula alla presenza pure del viceprocuratore onorario Marianna Piccoli, il ragazzo, difeso dagli avvocati Giacomo Valgimigli e Martin Benini, si è avvalso della facoltà di non rispondere ma in spontanee dichiarazioni si è formalmente scusato per il comportamento tenuto con i poliziotti. Dopo la convalida del suo arresto, è tornato libero con obbligo di firma (la procura aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere). Processo rinviato a fine maggio: il 25enne in quella sede potrà rispondere anche del secondo reato lui contestato dalla polizia ma a piede libero: il porto abusivo di un taglierino. La difesa è pronta a chiedere un rito alternativo (ugual a sconto di un terzo della pena).

In quanto alla rissa, sono i carabinieri a procedere alle indagini. E possibile che tutti i giovani coinvolti siano già stati identificati anche grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti. E che dunque a breve vengano tutti denunciati a piede libero.