Furti agli anziani nei supermarket, due denunciati

Le loro vittime preferite erano gli anziani, a cui sottraevano il portafoglio approfittando di un attimo di distrazione in contesti affollati come i supermercati. Un uomo e una donna dell’Est Europa sono stati individuati e denunciati dai carabinieri dopo aver colpito in diverse località, tra cui Predappio, Castrocaro, Faenza e Castel Bolognese.

Spesso nei portafogli erano appuntati anche i codici pin grazie ai quali i due svuotavano i bancomat. Caso particolare al supermercato di via Caffarelli di Faenza, dove un anziano e un’anziana sono stati borseggiati in un minuto dalla donna poi allontanatasi a bordo di una vettura condotta dal suo complice. I due sono stati fermati dopo l’ennesimo furto in un supermercato a Castrocaro.