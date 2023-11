Furti ai bancomat. Risarcisce ed è libero

Dopo aver risarcito di mille euro la donna che aveva derubato, la quale ha ritirato la querela nei suoi confronti, si è chiuso alle spalle le porte del carcere. Grazie alle modifiche apportate dalla riforma della giustizia Cartabia, che inserisce il furto aggravato tra i reati procedibili a querela per i quali è prevista l’estinzione in caso di ritiro della querela stessa, ora è un uomo libero il 19enne di origine romena, arrestato a metà ottobre per il furto aggravato commesso ai danni di una ravennate che stava facendo bancomat all’Unicredit di via Cassino. Lui era il più giovane tra i componenti della banda dei bancomat, tutti arrestati dai carabinieri della Compagnia di Ravenna al termine di indagini dei colleghi del Nucleo Investigativo, che avevano raccolto testimonianze e immagini di telecamere di videosorveglianza che li incastravano.

In particolare, il 19enne il 7 ottobre scorso era stato filmato mentre, con mascherina chirurgica e cappellino con visiera a nascondere il viso, insieme a un complice era entrato nell’area prelievi della filiale Unicredit di via Cassino 12, a Ravenna, e aveva derubato una ravennate di 1.130 euro. Il modus operandi utilizzato era stato simile ad altri colpi effettuati dai componenti della banda: dopo aver atteso che le vittime, prevalentemente anziani, digitassero il codice di sicurezza del bancomat, scattava l’azione fulminea con l’anziano che si trovava un uomo tra sé e il bancomat, che poi fuggiva con il denaro. Il bottino si aggirava sempre intorno ai 1.500, importo massimo di prelievo alle filiali Unicredit. Nel caso del 19enne il 7 ottobre, con il complice, aveva portato via alla donna 1.130 euro, contro i 140 che lei avrebbe voluto prelevare. Poi il giovane era scappato e, nel percorso verso l’auto utilizzata per il colpo, si era tolto la mascherina e le telecamere della zona lo avevano ripreso. Qualche giorno dopo il 19enne era stato fotosegnalato perché fermato a bordo di un’auto risultata in uso a soggetti dediti a furti e rapine. Così era stato arrestato a Castel Maggiore, nel Bolognese. A quel punto per lui si erano aperte le porte del carcere che si sono richiuse alle sue spalle circa una settimana dopo. Il 19enne, infatti, ha risarcito di mille euro la donna che aveva derubato, la quale ha ritirato la querela per furto aggravato. Due semplici passaggi che, grazie alle modifiche della riforma Cartabia, hanno portato all’estinzione del reato e ora il 19enne è un uomo libero.

m.m.