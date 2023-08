Furti, arrestato quarantenne

I carabinieri di Faenza hanno rintracciato e fermato un 40 enne di origini albanesi, senza fissa dimora, che già si era reso responsabile di reati contro il patrimonio. I militari hanno notato l’uomo aggirarsi per le campagne di Castel Bolognese, nel corso della notte. Sul 40enne pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Ravenna, per aver disatteso più volte il divieto di dimora in provincia, al quale era stato sottoposto per altre precedenti vicende penali per reati contro il patrimonio. Lo straniero è stato pertanto arrestato e portato in carcere a Ravenna.