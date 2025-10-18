Furti di portafogli in spiaggia. I due imputati patteggiano

Erano stati i carabinieri della Stazione di Marina di Ravenna a dare un nome e un volto alla coppia che da alcuni giorni imperversava sulla località rivierasca facendo incetta di portafogli e carte elettroniche usate subito dopo per prelievi agli sportelli bancomat o per fulminei acquisti in bar e tabacchi della zona. I due, difesi dall’avvocato Stefano Di Donato, davanti al giudice Michele Spina hanno ora patteggiato un anno 2 mesi e 20 giorni a testa (pena sospesa) e 500 euro di multa per furto aggravato e ricettazione in concorso. Si tratta di una coppia di 39enni in quel momento senza fissa dimora, lei originaria di Grottaglie (Taranto) ma formalmente residente a Ravenna e lui originario dell’Aquila e residente ad Avezzano. Le verifiche erano scattate quando dal 27 luglio scorso il numero di turisti che si erano rivolti alla locale caserma dell’Arma, era cresciuto in maniera esponenziale per via di furti di borse, zaini, portafogli ed effetti personali tanto da indurre i militari ad analizzare e incrociare i dati raccolti per fronteggiare quella che stava diventando una vera e propria emergenza balneare.

Una volta predisposta una serie di mirati servizi, i carabinieri - anche grazie all’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza -, erano riusciti a individuare i due sospettati i quali - sistematicamente secondo l’accusa - visitavano i vari stabilimenti balneari di Marina trafugando all’occasione i beni di coloro che, anche per qualche istante, lasciavano incustoditi l’ombrellone. Era bastato poi pedinarli per qualche tempo per sorprenderli verso sera in flagranza dopo un prelievo di sigarette. In quella circostanza i due, dopo avere tranquillamente passeggiato per la località litoranea, erano stati bloccati proprio mentre, usando una carta di credito rubata da poco. Davanti alla divise, i due avevano collaborato indicando dove avevano preso la roba e facendo pure ritrovare uno zainetto.