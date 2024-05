Furti e truffe, la crociata: "Tante pattuglie ma serve l’aiuto anche dei cittadini"

"La presenza di più pattuglie è sicuramente una strada efficace. Ma se militarizzare il territorio fosse la panacea di tutti i mali, occorrerebbero tantissimi carabinieri: non è possibile. L’altra strada percorribile sta allora nella partecipazione dei cittadini attraverso misure minime da adottare: vedi sistemi di difesa passiva, allarmi, videosorveglianza, controlli di vicinato. E soprattutto la denuncia di tutto ciò che accade".

Dal 25 settembre scorso il colonnello Andrea Lachi è il comandante provinciale dell’Arma: il suo è dunque un osservatorio privilegiato per quanto riguarda reati predatori come furti e truffe che tanto allarme sociale creano tra i ravennati.

Colonnello, partiamo da Piangipane?

"Di recente ci siamo ritrovati là con sindaco, prefetto e comandante della polizia locale: davanti avevamo circa 120 persone. Mi è stato chiesto se fosse possibile costruire una Stazione dell’Arma: ho spiegato che i furti ci sono anche dove ci sono le Stazioni. Del resto vengono messi a segno pure con le persone presenti in casa. Il fenomeno in sé è difficilmente arginabile. Certo, aumentare il controllo sul territorio è il nostro compito: nell’ultimo anno abbiamo fatto qualcosa come 30 mila pattuglie su tutta la provincia".

Ma perché i furti in casa caratterizzano Ravenna?

"Non credo solo Ravenna ma un po’ tutte le città d’Italia. Sicuramente si tratta di un reato inviso per vari motivi. In quanto a Ravenna, si trova in una posizione diciamo scomoda per via della qualità della vita. Altro parametro sfavorevole è dato dal tipo di antropizzazione: case sparse dappertutto, senza soluzione di continuità. E cioè la possibilità di vigilare su tutte, è abbastanza utopistica".

Cosa dicono i dati?

"Nel primo trimestre dell’anno abbiamo raccolto 1.200 denunce per furto. E a noi ne arrivano circa l’80 del totale. In Italia ce ne sono circa un milione all’anno. Lo so: i reati predatori sono quelli che maggiormente disturbano la popolazione; per gli stupefacenti ad esempio, questa provincia è caratterizzata da numeri importanti ma non si ha la stessa percezione".

Truffe e Ravenna: esiste una correlazione?

"I fenomeni criminali si ripetono in maniera identica un po’ ovunque. Vedi il caso del finto maresciallo di Russi: aveva già colpito in altra regione del nord prima di arrivare qua. La mobilità dei delinquenti è un dato ormai caratteristico. L’Arma tiene particolarmente a scongiurare le truffe agli anziani: un mesetto fa sono andato in una balera di Ravenna per parlare ai presenti, un centinaio circa, e ricordare loro che il modus operandi è sempre uguale. Sulle persone anziane spesso si gioca sugli affetti familiari per arrivare a raggirarli. Su questo fronte, il lavoro fatto dalla Prefettura a ridosso dell’estate è encomiabile: così come quello dei colleghi che mi hanno preceduto".

Estate, la prima per lei a Ravenna?

"In assoluto in Romagna. E penso, ad esempio, a località come Cervia e Milano Marittima con circa un milione di pernottamenti in più".

Su quei territori la cronaca ci ha spesso restituito un fenomeno estivo: lo scippo di orologi di lusso.

"Focalizzare l’attenzione sul fenomeno è sensato ma è un po’ parziale. Perché nell’ultimo quadrimestre si sono avuti cinque furti di orologi di valore sull’intera provincia: perlopiù persone di mezza età avvicinate con la tecnica dell’abbraccio".

Qual è l’incidenza dei codici rossi sul vostro lavoro?

"Ravenna purtroppo è in linea con il resto Italia. I nostri interventi per maltrattamenti in famiglia, violenze domestiche e molto altro, lo scorso anno sono stati circa 400 con inevitabili ripercussioni sulla nostra attività così come su quella della magistratura".

Un dato che l’ha colpita quando è arrivato?

"Quello delle liti: c’è una litigiosità diffusa, che non credo caratterizzi Ravenna. Di qualsiasi tipo: litigiosità per strada, in famiglia, tra vicini, tra parenti, tra conviventi: con interventi decisamente numerosi rispetto al totale".

Quindi tante denunce?

"Magari rispetto ad altri territorio: ma il fatto che la gente denunci, è positivo: è il primo parametro di civiltà urbana e di partecipazione dei cittadini alla sicurezza.

Andrea Colombari