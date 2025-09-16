Furti in serie in bar ravennati. Condannato a 3 anni e 4 mesi

Diversi furti in esercizi commerciali con un unico obbiettivo: arrivare al registratore di cassa. Sortite che a suo tempo erano costate al diretto interessato - un 38enne originario di Torino e di fatto senza fissa dimora - la custodia cautelare in carcere. E che ieri mattina davanti al gup Federica Lipovscek e al pm Silvia Ziniti, sono costate all’uomo una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione.

Secondo le indagini di Questura e Arma, il primo furto attribuito al 38enne - difeso dall’avvocato Silvia Subini - risale al 7 dicembre 2024. Quella notte l’imputato, dopo avere forzato una finestra latrale, era entrato nel ’Darsena Cafè’ e aveva preso dal registratore di cassa 200 euro. Tre giorni dopo, sempre di notte, questa volta forzando la porta di ingresso, era entrato al bar ’Tao’ di Pinarella di Cervia e aveva preso sia il registratore di cassa (valore 9.200 euro) che naturalmente il fondo-cassa (1.000 euro). Il 17 dicembre di quello stesso anno era stato trovato a Lugo con auto rubata e due cacciaviti (uno a taglio e uno a croce) beccandosi una denuncia a piede libero per possesso ingiustificato di arnesi da scasso.

A incastrarlo, erano state le immagini degli impianti di videosorveglianza dei due bar presi di mira. In particolare le analisi del filmato catturato dall’impianto del ’Darsena Cafè’, avevano permesso alla polizia di individuare con certezza nel 38enne il responsabile del furto. Lo stesso avevano fatto i carabinieri per quanto riguarda il colpo nel Cervese. In particolare il 38enne era arrivato sul posto con una Fiat Panda: la stessa che sempre i carabinieri avevano sequestrato a Lugo il 17 dicembre perché risultata rubata all’Ausl Romagna (in quella circostanza erano stati trovati i due cacciaviti). L’uomo peraltro guidava senza patente. Nel suo complesso, il 38enne aveva manifestato una profonda conoscenza del territorio ravennate: del resto già in passato era stato autore di furti seriali.