Furti a Marina di Ravenna: colpo da 1.500 euro al bar Timone, ladri pure al nuovo Caleta

Ravenna, 28 luglio 2023 - Notte di tempesta, quella tra mercoledì e ieri, a Marina di Ravenna e non solo per il nubifragio che si è abbattuto sulla località del litorale. I ladri infatti hanno preso di mira almeno due attività, razziando diverse centinaia di euro e seminando danni. Il colpo più pesante è stato quello allo storico bar Timone, al civico 63 di via Molo Dalmazia, dove i balordi hanno sfondato due porte e tentato di aprirne una terza per poi rubare 1.500 euro tra banconote e spicci, dopo aver rovesciato tutti i cassetti dietro al bancone.

"Mio fratello questa mattina è venuto ad aprire alle 6 – racconta Lara Civenni – e ha trovato la brutta sorpresa. Lui è entrato dal retro ma ha subito visto i vetri vicino all’ingresso principale e quelli della veranda in frantumi, per terra. Poi le impronte sugli infissi e la cassa aperta". Una vera e propria razzìa con tutto il denaro sparito, tanto che il titolare Umberto Civenni sulla propria pagina Facebook ha postato un video dei danni subìti e ha scritto “Mi viene da piangere“. "Hanno portato via tutte le banconote da 5 e da 10 euro dalla cassa – continua Lara –, ma anche i pezzi da 1 e 2 euro da un contenitore lì vicino. In tutto avranno portato via 1.500 euro". E ai soldi si aggiungono i danni che, anche solo a prima vista, sembrano davvero ingenti. "Ancora non sappiamo quanto sarà il conto – continua Civenni – e quando verranno a sistemare porte e vetri. Nel caso, staremo a piantonare il bar questa notte". È amareggiata Lara: "Non eravamo mai stati derubati in tanti anni che siamo qui. Tra l’altro abbiamo una sola telecamera che dà sul retro, speriamo che ci siano telecamere nella darsena del bacino pescherecci, che abbiano ripreso qualcosa". Intanto è stata presentata denuncia ai carabinieri che indagano sul colpo che non è stato l’unico nella notte tra mercoledì e ieri.

Obiettivo di un’altra incursione è stato il Caleta Beach&Restaurant, stabilimento balneare al civico 76 di viale Lungomare, riaperto quest’anno con la nuova gestione dei soci Claudio Tommasini e Christian Curci. "I ladri sono arrivati verso le 23.40 ma noi ci siamo accorti del furto verso le 8 quando abbiamo aperto – racconta Tommasini –. Apparentemente era tutto a posto ma, una volta aperta la cassa, ci siamo accorti che era vuota. Di solito teniamo 500/600 euro: tutti spariti insieme a qualche indumento". Subito il pensiero dei titolari è andato alle telecamere: "Ne abbiamo una all’interno e una che dà sull’esterno. Quest’ultima però è puntata sull’ingresso ma i ladri sono entrati forzando la finestra della cucina". Tommasini è sconsolato: "Già il meteo della stagione non ci è clemente e ora ci si mettono pure i ladri". Anche su questo episodio indagano i carabinieri.