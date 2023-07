Furti nei bar e sui treni Patteggia un anno

A fine aprile era stato arrestato due volte nel giro di una settimana, sempre per una serie di furti notturni in sequenza commessi a Ravenna. L’altra mattina un22enne ravennate, difeso dall’avvocato Guido Pirazzoli, ha patteggiato un anno davanti al giudice Cosimo Pedullà per una prima serie di colpi, quelli commessi il 25 aprile. Quel giorno era stato arrestato per un furto alla tabaccheria Parini di via Candiano, dove si era impossessato di pacchetti di sigarette dal distributore automatico. I complici che erano con lui riuscirono a fuggire. Durante l’interrogatorio ha confessato altri furti messi a segno la stessa notte, sempre in concorso con ignoti. La prima visita fu al bar Caffè Belli di via Guerrini, dove si impossessò di un cellulare e di qualche chilo di caffè. Subito dopo toccò al negozio Ombra Food di via Farini, rompendo il vetro e impossessandosi di duemila euro. La stessa notte lui e gli amici entrarono in un treno in sosta in stazione, da cui asportarono generi alimentari. Infine penetrarono nel negozio ’Maggiore Kebab’, di nuovo forzando vetrata e serranda d’ingresso, asportando un altro cellulare e qualche bibita. Per questi furti, dunque, pena di un anno.

Ma presto sarà processato anche per altri commessi una settimana prima, il 18 aprile, sempre in zona stazione, da cui abita non distante. Dopo l’arresto dei carabinieri fu liberato ed è comparso alcuni giorni fa per l’udienza di convalida a piede libero davanti al Gup Corrado Schiaretti. In quella circostanza aveva visitato il bar Binario Uno, la piadineria e il negozio di bici della stazione, per poi completare la nottata svaligando un autobus della tratta Ravenna-Roma.