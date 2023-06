Furti nei supermercati, due persone in manette in poche ore

Due arresti in poche ore quelli realizzati dalle forze dell’ordine venerdì scorso per via di altrettante sottrazioni di merce Al Globo di Lugo e alle Maioliche di Faenza. Nel primo caso un 21enne di origine russa è stato bloccato dai carabinieri con l’accusa di rapina impropria: il ragazzo ha reagito una volta scoperto che nello zainetto aveva merce per circa 45 euro, perlopiù sushi e gamberetti. Come lui stesso ieri mattina in aula ha preso alcuni generi alimentari dalla Coop e poi è uscito dal reparto senza pagare: ma a un certo punto un dipendente della sicurezza interna lo ha bloccato. Quando sono poi arrivati i militari, il 21enne, oltre a provocazioni verbali, ha cercato di sferrare una ginocchiata e ha lanciato una sigaretta contro un carabiniere. Per il 21enne, difeso da Giampaolo Babini, dopo la convalida sono scattati i domiciliari in attesa del processo.

Il secondo arresto è stato realizzato dalla polizia per via di un furto aggravato: secondo quanto delineato dall’accusa, un 26enne di origine pachistana senza fissa dimora ha sottratto alcolici per oltre 200 euro, ma è stato scoperto alla casse mentre tentava di pagare solo parte della merce. Il giovane, difeso da Alessandra Giovannini, ha spiegato in aula di avere preso le bottiglie per poi rivenderle e ricavare i soldi con cui comperarsi la droga. Dopo la convalida è scattato l’obbligo di firma tre volte la settimana in attesa del processo.