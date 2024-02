"Furti nel forese, i cittadini chiedono le ronde"

"Non si placano le tensioni nel Forese, dove i continui furti stanno trasformando la vita dei cittadini in un incubo senza fine. Da mesi, la tranquillità delle frazioni nelle nostre campagne è stata sconvolta da un’ondata di raid che ha colpito le abitazioni. I cittadini di Piangipane, tra i più colpiti, si sentono abbandonati ed indifesi". A dirlo è il consigliere comunale della Lega, Giacomo Ercolani. "Sulle chat locali, si discute di ronde per cercare di arginare il fenomeno, una misura disperata che testimonia sia la gravità della situazione sia il fallimento dell’Amministrazione nell’affrontare il problema dei furti. La disattenzione sul tema della sicurezza da parte di questa amministrazione sta portando la situazione a degenerare. I cittadini sono esasperati, non si sentono più al sicuro all’interno delle loro case. È inaccettabile che il sindaco rimanga inerte di fronte a questa emergenza". Va ricordato che è la sola Polizia Locale di competenze dall’amministrazione comunale, a differenza delle altre forze dell’ordine, dipendenti dal Ministero dell’Interno. "Occorrono investimenti massicci nella sicurezza del territorio, serve quanto prima un incontro fra il Vicesindaco con delega alla sicurezza ed il Prefetto, per definire una efficace strategia di contrasto ai furti in coordinamento con tutte le forze locali attive nella lotta alla criminalità. È necessaria una mappatura dei punti strategici, bisogna accelerare le installazioni già pianificate di targa-system e di telecamere di sorveglianza. Necessari i pattugliamenti serali e notturni da parte della polizia municipale".