Furti nelle auto in sosta. I carabinieri arrestano 2 giovani

Nella notte tra martedì e ieri i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato due giovani di origine marocchina di 25 e 26 anni per resistenza e furto aggravato. E li hanno denunciati a piede libero per possesso ingiustificato di arnesi da scasso.

Tutto è accaduto attorno alla mezzanotte quando a Marina di Ravenna in zona lungomare i due, ufficialmente senza fissa dimora, hanno aperto alcune vetture in sosta. A un certo punto però uno dei proprietari delle auto si è trovato di fronte ai due che stavano armeggiando e ha immediatamente chiamato l’Arma. I due allora sono scappati: tutto inutile perché sono stati individuati poco dopo nascosti sotto a delle auto. E allora tra spinte e calci hanno opposto resistenza ai militari per tentare una improbabile fuga.

Sono quindi stati dichiarati in arresto: addosso avevano circa 30 euro e tre paia di occhiali da sole: il bottino presumibilmente razziata dalle vetture. Avevano inoltre arnesi spesso usati per aprire le auto. Alla luce della gravità del principale dei reati contestati (il furto in abitazione visto che le auto erano parcheggiate in aree di pertinenza), e i numerosi precedenti di polizia alle spalle, come disposto dal pm di turno Stefano Stargiotti, sono stati entrambi accompagnati in misura precautelare in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip alla presenza degli avvocati difensori Eva Pregu e Federico Matta.

Nel frattempo si è mossa la questura: per il primo dei due, che vive bel Bolognese, il questore ha emesso il divieto di ritorno per tre anni sul territorio ravennate.