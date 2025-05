Furto a ’Uneuro’. Rubata la cassa

Furto nel negozio di Pinarella nella giornata di giovedì. "Ecco in questa bella giornata piovosa senza nessuno in giro e senza lavoro, una piccola sorpresa nel negozio Uneuro di Pinarella. Nell’orario di chiusura, alle 14 una brava persona ha sfondato la porta d’ingresso per portare via la cassa, diverse macchie di sangue sul pavimento e sulla cassa, o si è tagliato o aveva un giradito. Auguro a tutti i commercianti buona stagione": questo il post di Tino Giunchi, titolare del negozio, che ha dato la notizia sui social. In molti hanno dimostrato solidarietà.

i.b.