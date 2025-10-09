Furto aggravato e continuato: arrestato dopo aver tentato di forzare le saracinesche di un’edicola e di un chioschetto

Castel Bolognese (Ravenna), 9 ottobre 2025. ‘Furto aggravato continuato’. Stiamo parlando del reato che nella tarda serata di ieri è costato l’arresto, da parte dei Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese, ad un italiano di origini brasiliane (già conosciuto dai militari del luogo per i suoi trascorsi giudiziari) che ha tentato di forzare le saracinesche di due esercizi commerciali situati nel centro cittadino.

Con l'ausilio di un martello e di uno scalpello, l'uomo ha tentato di forzare la saracinesca di una piccola edicola vicina alla stazione dei treni, per poi scassinare, con le medesime modalità, l’ingresso di un adiacente chiosco adibito alla vendita di prodotti alimentari.

Il tempestivo intervento dei carabinieri, costantemente impegnati nel controllo del territorio, ha consentito di fermare l’individuo, che è stato quindi arrestato, come detto, per furto aggravato continuato. Trattenuto nella camera di sicurezza della locale stazione Carabinieri, l’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del processo, in programma in giornata, con rito ‘direttissimo’.