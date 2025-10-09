Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto dopo l'incidenteBoati oggiMaestra 24 anniMarche risiko giuntaSuperbonusChef emiliano romagnoli
Acquista il giornale
CronacaFurto aggravato e continuato: arrestato dopo aver tentato di forzare le saracinesche di un’edicola e di un chioschetto
9 ott 2025
LUIGI SCARDOVI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Furto aggravato e continuato: arrestato dopo aver tentato di forzare le saracinesche di un’edicola e di un chioschetto

Furto aggravato e continuato: arrestato dopo aver tentato di forzare le saracinesche di un’edicola e di un chioschetto

E’ successo a Castel Bolognese: a finire in manette un italiano di origini brasiliane che è entrato in azione con martello e scalpello

Ad arrestare l'uomo sono stati i carabinieri della Stazione di Castel Bolognese

Ad arrestare l'uomo sono stati i carabinieri della Stazione di Castel Bolognese

Per approfondire:

Castel Bolognese (Ravenna), 9 ottobre 2025. ‘Furto aggravato continuato’. Stiamo parlando del reato che nella tarda serata di ieri è costato l’arresto, da parte dei Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese, ad un italiano di origini brasiliane (già conosciuto dai militari del luogo per i suoi trascorsi giudiziari) che ha tentato di forzare le saracinesche di due esercizi commerciali situati nel centro cittadino.

Con l'ausilio di un martello e di uno scalpello, l'uomo ha tentato di forzare la saracinesca di una piccola edicola vicina alla stazione dei treni, per poi scassinare, con le medesime modalità, l’ingresso di un adiacente chiosco adibito alla vendita di prodotti alimentari.

Il tempestivo intervento dei carabinieri, costantemente impegnati nel controllo del territorio, ha consentito di fermare l’individuo, che è stato quindi arrestato, come detto, per furto aggravato continuato. Trattenuto nella camera di sicurezza della locale stazione Carabinieri, l’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del processo, in programma in giornata, con rito ‘direttissimo’.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata