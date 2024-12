Furto al chiosco. Rubati salumi, bibite e il fondo cassa

Blitz dei ladri nel chiosco ‘Pianeta Piada’ al civico 270/B di via Faentina a Fornace Zarattini. I malviventi sono entrati dalla finestra e, una volta all’interno, hanno portato via salumi, formaggi, bibite e il fondo cassa con banconote per alcune centinaia di euro.

La razzìa è stata messa a punto nella notte tra martedì e ieri quando il titolare, arrivando al chiosco per l’apertura intorno alle 11, si è accorto che qualcosa non andava. La finestra della struttura, infatti, era rotta e all’interno tutto era a soqquadro. Il frigorifero era stato svuotato da alimenti e bevande e nel registratore di cassa erano spariti i soldi contenuti all’interno necessari per dare i resti ai clienti.

Secondo una prima stima, nel complesso il bottino sarebbe pari circa 500 euro, senza contare il danno alla finestra.

Il titolare ieri mattina ha subito chiamato i carabinieri che si sono recati immediatamente al chiosco e ora sono alla ricerca dei responsabili, anche se l’assenza di telecamere sia nella struttura che nella zona (in aperta campagna) rende più complesse le indagini.

Purtroppo il chiosco è sprovvisto anche di allarmi e questo ha reso la vita più semplice ai ladri.

Da ‘Pianeta Piada’ due anni fa fu messo a segno un furto molto simile, mentre qualche giorno fa i ladri hanno ‘visitato’ un altro chiosco distante poche centinaia di metri. ‘Pianeta Piada’ ha regolarmente aperto già da ieri. Sul furto indagano i carabinieri.

j.c.